Koliko zapravo košta Džabari Parker? Huventud plaća dio, ali Partizan snosi ogroman teret

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović oktrio je detalje pozajmice Džabarija Parkera u Huventud

Izvor: MN PRESS, Screenshot/Instagram/@penya1930

Košarkaški klub Partizan i najskuplje pojačanje ovog tima Džabari Parker privremeno su se rastali, nakon što je Amerikanac na pozajmici pojačao Huventud. Mnogo pitanja postavljeno je od početka sezone, a onda i po odlasku bivšeg igrača Barselone, a ono što mnoge navijače zanima jeste finansijski odnos crno-bijelih i Parkera. Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović pojasnio je detalje dogovora sa klubom iz Badalone.

Huventud plaća 230.000 dolara, dok Amerikanac Partizan i dalje košta 300.000 dolara mjesečno. S obzirom na to da je Parker u tim stigao kao najzvučnije pojačanje, samim tim plaćen je i kao najbolji igrač - godišnje zarađuje 2,5 miliona dolara.

I nije Parker jedini "opelješio" Partizan. Mijailović je prvo govorio o Ifeu Lundbergu. "Sportski sektor nije više želio Lundberga, ali on je imao ugovor vrijedan 1,3 miliona evra neto. Sportski direktor nije uspio, tako da nam je Ife samo ove sezone uzeo 500.000 evra neto novca, dakle više od 600.000 evra kad se uračunaju agentske provizije, porezi i doprinosi", rekao je za Meridian sport.

Izvor: MN PRESS

Koliko Džabari Parker košta Partizan?

Ipak, odlazak Lundberga i njegova plata "sitnica" su za zaduženja koja Partizan ima prema Parkeru.

"Kad je trener Penjaroja odlučio da skloni Parkera iz tima, bio je potpuno fizički nepripremljen, imao je višak kilograma. Sve vrijeme je radio sa našim kondicionim trenerom i smršao 5 kilograma. Čitam sada da je odmah u Badaloni toliko smršao. Sa njim su se pojavile dvije opcije - finansijski bolja je bila iz Kine. Za Partizan je to bilo isplativije, jer su željeli da preuzmu veći dio ugovora, ali su Parkerov agent i sam Džabari odlučili da je prerano, da on još može da igra na visokom nivou u Evropi.

I našli su Huventud. Iz Badalone su željeli da preuzmu sitan dio njegovog ugovora. Nije tajna, nas Parkerov ugovor mjesečno košta ukupno 300.000 dolara - neto plata, agentska provizija od 10 posto i porezi. Mi smo željeli da amortizujemo bilo šta iz tog ugovora i da mu omogućimo da igra negdje kako bismo mu pronašli sredinu za sljedeću sezonu, jer nas njegov ugovor i tada opterećuje još 3 miliona dolara bruto. Badalona je nudila malo novca, ali smo uz velike muke uspjeli da izvučemo da oni preuzmu dio od 230 hiljada dolara. Njegova primanja za sljedeću sezonu su 2,5 miliona neto.

To je nenormalno veliki novac! Ne mislim ništa loše o Parkeru, čak ga smatram dobrim momkom koji se ovdje nije snašao. Ali on je bio potpuno pogrešan potez naše struke. Žao mi je što smo kao uprava pristali da potpišemo takav ugovor. Kad se završila sezona 2024-2025, znao sam da su nam potrebni dobri rezultati. Izašao sam pred struku i rekao da imaju 35 posto povećanje budžeta. Rekao sam: 'Dajte dvojicu dobrih igrača sa tržišta da učine ekipu boljom'.

Uradili smo sve da zadržimo Isaka Bongu, Sterlinga Brauna i igrače koje želimo. Mi smo Sterlinga u sezoni 2024-2025 plaćali duplo manje nego u ovoj sezoni, iako je imao garantovan ugovor, samo da ga neko ne bi odveo. Isto važi i za Bongu. Ali, nažalost smo platili 5 miliona za dvojicu igrača koji su ekipu učinili lošijom. Mada, neću ništa loše da kažem za Miltona, povrijedio se, nije se snašao, prva je godina u Evropi… Strašno dobar momak koji je imao želju. Nismo imali sreću ni mi, ni on."

"Parker je bio greška"

Možda je baš to bila greška - dovesti igrača sa milionskim ugovorom u tim koji je "prosječan"?

"Bila je potpuna greška dovesti igrača koji prima 3 miliona bruto među igrače koji zarađuju 800 hiljada ili milion, a ubacuju 15 poena po utakmici i bore se. Na kraju oni kažu: 'OK, ako ovaj prima tri puta više od mene, mora i da igra tri puta bolje!' Statistika Parkera na početku sezone je bila solidna, ali kako je vrijeme prolazilo, postizao je koš ili dva po utakmici, cijela ekipa se okrenula protiv njega i tu je pukla atmosfera. Ništa on nije namjerno učinio, ali taj ugovor je bio loš za Partizan", zaključio je Mijailović.