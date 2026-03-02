logo
Ostoja Mijailović: "Parker najveći promašaj u istoriji Partizana, ali ne možemo da raskinemo ugovor"

Ostoja Mijailović: "Parker najveći promašaj u istoriji Partizana, ali ne možemo da raskinemo ugovor"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik KK Partizan o situaciji sa Džabarijem Parkerom koji je najveći promašaj kluba.

Ostoja Mijailović o Džabariju Parkeru Izvor: Youtube/K1/MN press

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović gostovao je na televiziji "K1" na kojoj se dotakao aktuelne situacije sa košarkašima koji su trenutno u Dubaiju, dok se osvrnuo i na status najplaćenijeg igrača crno-bijelih Džabarija Parkera. Znamo da je igrao izuzetno loše čitave sezone i da je nedavno pozajmljen Huventudu, a Mijailović je objasnio da će klub nastaviti da ga plaća.

Kako je Mijailović objasnio, ne postoji način da se sa njim raskine ugovor, pošto bi Partizan u tom slučaju bio u obavezi da mu odjednom isplati pet miliona evra, dok trenutno može da ga plaća bar na rate.

"Džabari Parker će nas koštati pet miliona evra, a ništa nije pomogao timu. Učinio nas je gorim nego što smo bili", rekao je energično Ostoja Mijailović:

"To je najveći promašaj u istoriji. Nije se pogodila hemija. Pitanje je kako te prihvati trener, kako ekipa, okolina... Hiljadu faktora. Da li se Parker osjeća loše? Vrlo loše se osjeća. Razgovarali smo s njim mi o svemu tome... Mi ne možemo da raskinemo ugovor s njim, ovako bar na rate možemo da plaćamo, ne odjednom".

Ko je kriv za dolazak Parkera?

"On je igrao u NBA ligi i nije bilo indikacija da će se pokazati ovako loše. Izašao je iz povreda kao zdrav igrač. Tu je isto napravljen problem u startu jer je razlika između njegovih primanja i nekih drugih igrača, koji su imali tri puta manju platu, a davali su više i to je napravilo disproporciju. To je loša odluka sportskog sektora. Povećali smo budžet za 35 odsto, ali nažalost je to otišlo na Miltona koji se nije uklopio, pa je polomio šaku, i Džabarija Parkera. Luda sezona šta se klubovima izdešava u deset godina", naglasio je Mijailović.

Tagovi

Ostoja Mijailović Džabari Parker košarka KK Partizan

