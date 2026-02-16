"Džabari, smanji platu ako hoćeš kod nas": Španci hoće Partizanov promašaj od 2,5 miliona, ali ne tako brzo

Huventud hoće da dovede Džabarija Parkera iz Partizana, ali samo ako on pristane na smanjenje primanja

Izvor: MN PRESS

Da li će precrtani, a najskuplji košarkaš Partizana Džabari Parker (30) otići u Huventud? O tome se oglasio Ðordi Marti, sportski direktor španskog kluba za "Radio Katalunja"

"Tačno je da smo na tržistu i da tražimo igrača na poziciji tri-četiri. Teško je, ali želimo da napravimo pravi izbor. Da, Džabari Parker je jedna od opcija, ali je situacija sa njim komplikovana. Ne možemo da priuštimo njegovu platu. Ako bi on razmislio o tome, onda bi stvari bile moguće", kazao je on.

Odlukom trenera Đoana Penjaroje, problematični Amerikanac nije dio tima koji je prethodnih nedjelja značajno popravio formu. U intervjuu za MONDO, španski stručnjak je otvoreno rekao šta misli o Parkeru u Partizanu.

"Nisam zadovoljan njegovim radom"

"Nije to pitanje za mene, već za njega. Na kraju krajeva, riječi su manje važne, mnogo je bitnije da se pokažeš na treningu, da pokažeš da hoćeš da braniš ovaj dres, da igraš za tim. Pitanje je više za njega. Džabari je kvalitetan igrač, posebno u napadu. Iz nekog razloga, od dolaska u Beograd nije uspio da pokaže taj ofanzivni talenat. Kada sam došao, vidio sam da situacija sa njim nije dobra. Razgovarali smo. Tokom moje prve dvije nedjelje nije mnogo igrao, pričao sam sa njim, vjerujem da nije u formi. Rekao sam mu da će igrati ako može da nam pomogne. Igrao je na par mečeva, onda sam donio odluku (o Parkerovom neigranju), nisam zadovoljan njegovim radom. Sada radi individualno, nalazimo se u momentu u kom su nam potrebni svi igrači, svačiji talenat, ali nam je najvažnije da ekipa bude na prvom mjestu, da je najvažniji Partizan, ne individualni igrač. Želim sve svoje igrače, potrebni su mi svi oni, ali mi je ekipa na prvom mjestu. Da bi ekipa funkcionisala, potrebni su mi moji igrači. Znam da svaki među njima ima ego, da nisu svi isti, da nemaju svi istu ulogu, ali svaki od njih mora da stavi ekipu na prvo mjesto i da poštuje pravila tima. Dobar je momak, ali mora da se pokaže na terenu, ne mislim tu na utakmice, već na treninge, na svakodnevni rad."

S obzirom na to da su sarađivali u Barseloni i da ima i to iskustvo, da li može da ga "probudi" iz letargije do kraja sezone?

"Parker je poseban igrač. Vjeruje mnogo u svoje stvari. Veoma je edukovan, ne pravi probleme što se tiče discipline. Ima neku svoju ideju kako treba da igra košarku. Ponekad ta ideja nije ista sa onom koju ima trener i koja je potrebna ekipi. Ponekad je teško promijeniti to, ali je u njegovim rukama."

Parker ima platu od 2,5 miliona i najveći je problem

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović bez ustezanja je govorio o razmjerama problema sa Džabarijem Parkerom, najvećim promašajem u istoriji kluba ako se uzme u obzir iznos koji dobija svakog mjeseca na račun.

"Problem Partizana se zove Džabari Parker. Da se ne lažemo svi zajedno. Za dolazak igrača pitao se samo stručni štab. To što je mene Zoran Savić zamolio da tehnički pitam Miška Ražnatovića, sa kojim nije razgovarao, kakav je igrač Osetkovski, da li to znači da sam je doveo Osetkovskog", rekao je Mijailović gostujući na SOS kanalu.

"Zašto plaćamo 2,5 miliona Džabarija? Jer je neko odlučio. Doveli smo ga jer mi je rečeno da će to igrač koji će učiniti ekipu boljom, Upravni odbor je povjerovao kao ja. Ne mislim da je bilo loše namjere, ali ta odluka je bila pogrešna, ekipa je postala gora", rekao je Mijailović.

Parker je pod ugovorom sa crno-bijelima za ovu i narednu sezonu.