Dejan Stanković dao "voljno" igračima: "Samo ko radi u Zvezdi zna šta se stvarno događalo"

Dejan Stanković odlučio da odmori svoje igrače i "pomilovao" ih je tako što im je dao dva dana odmora poslije pobejde protiv Napretka.
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković odlučio je da svojim igračima da "dva dana voljno" poslije pobjede protiv Napretka (4:0), svjestan napornog ritma u kome su bili od početka ove kalendarske godine. I ne samo to, zna dobro Stanković koliko se ekipa potrošila i prije njegovog dolaska kod Vladana Milojevića, pošto je imala ozbiljne obaveze još od ljetos.
"Samo ko radi u Crvenoj zvezdi zna šta se stvarno događalo jer su igrači počeli pripreme u junu i završili 20. decembra prvi dio sezone. Mnogo je to utakmica i treninga. Normalno je da ima uspona i padova u sezoni. Dogodilo se da imamo pet utakmica bez primljenog gola u prvenstvu...", rekao je Stanković o sve boljoj formi odbrane Crvene zvezde koja je primila golova e samo od Lila, Selte, Čukaričkog i Budućnosti iz Dobanovaca.
"S druge strane, mogli smo protiv Napretka da napravimo kiks, kad rival nije iskoristio indirektan udarac. Ako ne mora da se dogodi ne želim da nam se mreža trese. Stvar je navike i odgovornosti. Odbrana počinje od napada jer kad je tako defanzivci imaju lakši posao", naglasio je Stanković.
Nada se da se uskoro vraća Mirko Ivanić, kao i da će igrači koji su imali veliku "potrošnju" u prethodnom periodu moći da dođu do predaha.
"Nadam se da ćemo proširiti izbor igrača poslije pauze zbog reprezentacije. Biće to mnogo bitan momenata jer nas očekuje uskoro start plej-ofa. Sa oporavkom igrača bićemo čvršći, jači i duplirani na svakoj poziciji", rekao je Dejan Stanković koji je rekao da ga ne zanima koga će Zvezda dobiti na žrebu polufinala Kupa Srbije, svakako želi do trofeja.
Naredni meč Crvena zvezda igra IMT-a u gostima tokom vikenda.