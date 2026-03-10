Dejan Stanković dao "voljno" igračima: "Samo ko radi u Zvezdi zna šta se stvarno događalo"

Dejan Stanković odlučio da odmori svoje igrače i "pomilovao" ih je tako što im je dao dva dana odmora poslije pobejde protiv Napretka.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković odlučio je da svojim igračima da "dva dana voljno" poslije pobjede protiv Napretka (4:0), svjestan napornog ritma u kome su bili od početka ove kalendarske godine. I ne samo to, zna dobro Stanković koliko se ekipa potrošila i prije njegovog dolaska kod Vladana Milojevića, pošto je imala ozbiljne obaveze još od ljetos.

"Sa­mo ko ra­di u Cr­ve­noj zve­zdi zna šta se stvar­no do­ga­đa­lo jer su igra­či po­če­li pri­pre­me u ju­nu i za­vr­ši­li 20. de­cem­bra pr­vi dio se­zo­ne. Mno­go je to utak­mi­ca i tre­nin­ga. Nor­mal­no je da ima uspo­na i pa­do­va u se­zo­ni. Do­go­di­lo se da ima­mo pet utak­mi­ca bez pri­mljenog go­la u pr­ven­stvu...", rekao je Stanković o sve boljoj formi odbrane Crvene zvezde koja je primila golova e samo od Lila, Selte, Čukaričkog i Budućnosti iz Dobanovaca.

"S dru­ge stra­ne, mo­gli smo pro­tiv Na­pret­ka da na­pra­vi­mo kiks, kad ri­val ni­je is­ko­ri­stio in­di­rek­tan uda­rac. Ako ne mo­ra da se do­go­di ne že­lim da nam se mre­ža tre­se. Stvar je na­vi­ke i od­go­vor­no­sti. Od­bra­na po­či­nje od na­pa­da jer kad je ta­ko de­fan­ziv­ci ima­ju lak­ši po­sao", naglasio je Stanković.

Nada se da se uskoro vraća Mirko Ivanić, kao i da će igrači koji su imali veliku "potrošnju" u prethodnom periodu moći da dođu do predaha.

"Na­dam se da će­mo pro­ši­ri­ti iz­bor igra­ča po­slije pa­u­ze zbog re­pre­zen­ta­ci­je. Bi­će to mno­go bi­tan mo­me­na­ta jer nas oče­ku­je usko­ro start plej-ofa. Sa opo­rav­kom igra­ča bi­će­mo čvr­šći, ja­či i du­pli­ra­ni na sva­koj po­zi­ci­ji", rekao je Dejan Stanković koji je rekao da ga ne zanima koga će Zvezda dobiti na žrebu polufinala Kupa Srbije, svakako želi do trofeja.

Naredni meč Crvena zvezda igra IMT-a u gostima tokom vikenda.