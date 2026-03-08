"Zatvaramo pakleni ciklus, nismo gledali ko je rival": Stanković se oglasio poslije dominacije na Marakani

Crvena zvezda ostvarila je laku i ubjedljivu pobjedu protiv Napretka u Superligi, a Dejan Stanković je iznio svoje viđenje utakmice.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda ostvarila je ubjedljivu pobedu na rođendanskoj proslavi na Marakani, deklasiravši kruševački Napredak (4:0). Sve je bilo gotovo već poslije pola sata igre kada je postavljen i konačan rezultat. Poslije utakmice je pred kamere stao Dejan Stanković.

"Prvo da čestitam svim damama 8. mart. Drugo, našoj Zvezdi 81. rođendan, prelijepa atmosfera", rekao je Stanković na početku.

Tek tada je odgovorio na pitanje o tome kako motiviše igrače kada je meč gotov poslije 30 minuta igre.

"Igrače motivišeš prije utakmice da do 30. minuta bude dobar rezultat. Posle je jedna kontrola utakmice i vodiš računa o igračima koji su mnogo dali, mnogo igrali i potrošili se. Izlazimo iz napornog ciklusa, ponosan sam na njih, odigrali su meč onako kako smo željeli. Nismo gledali ko je protivnik, već da svi imamo pravi odnos, da svi budemo profesionalci, odgovorni, organizovani, tako smo utakmicu počeli i priveli kraju.Mogli smo da damo još neki gol, nismo mnogo riskirali. Zatvaramo jedan paklen ciklus."

Na golu je bio Omri Glazer, pošto prvi čuvar mreže Mateuš nije bio među stativama zbog potresa mozga sa meča u Kupu.

"Hvala Bogu da nije imao posla, da je sve prošlo, da smo nekoga uspjeli da ubacimo da igra, da mlađi dobiju šansu i osjete šta je Zvezda i koliko je to veliki klub i velika odgovornost i koliko moraš da budeš posvećen. Ima mnogo pozitivnih stvari, uvijek može bolje. Iskoristićemo dan-dva da se odmorimo, pa nastavljamo da radimo", zaključio je Stanković.

