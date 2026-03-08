Zvezdan Terzić otkrio: "Čim ne osvojimo titulu, podnijeću ostavku"

Prvi čovjek FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić otkrio je da ne planira da ostaje u klubu ako ne osvoji domaći trofej. Takođe istakao je da će uraditi sve da njegov klub ponovo bude u vrhu evropskog fudbala.

Prvi čovjek FK Crvena zvezda gostovao je na "TV Prva" i istakao je da planira sa svojim timom dugo da ostane u crveno-bijelom klubu. Zvezdan Terzić je obećao da će prvi put kada ostane bez titule napustiti "Marakanu".

"Ono što definiše nas kao rukovodstvo dugoročno razmišljamo. Ja i svi saradnici ćemo uraditi sve da ostanemo što duže. A dug ostanak može da donese samo dobre rezultate. Mislim da sam jedini funkcioner u Evropi koji je rekao "prvi put kada moj klub ne bude šampion, podnosim ostavku".

To nas drži u tenziji, ali mislim da ćemo dugo osvajati. Da prikačimo četvrtu zvjezdicu, meni će ove godine biti deseta, fali nam još nekoliko, bićemo jedan od rijetkih klubova u Evropi koji može time da se pohvali. Da bude stabilan sistem, osvajamo titule, sportske rezultate da ostvarujemo. Razmazili smo navijače, oni očekuju mnogo više, u Evropi, kada se pomene 1991. godina... Ne želimo da edukujemo i objašnjavamo da je to teško, želimo da sljedimo želje navijača. Tih 50 hiljada da ode sa osmijehom sa Marakane, sa 14 bodova ove sezone mislim da smo donijeli mnogo sreće. Naš cilj je Liga šampiona, realni Zvezdaši kažu da je Zvezda mnogo konkurentnija i atraktivnija u Ligi Evrope", rekao je Zvezdan Terzić.

Upitan je i da li ima nade da će se klub iz Ljutice Bogdana vratiti na staze stare slave i da li će biti konkurentan najvećim ekipama današnjice.

"Uredićemo sve, da budemo bolji, ali mislim da se promijenila situacija u svijetu. Globalizacija je uradila svoje, televizijska prava. Odvojilo se 20 klubova koji zarađuju ogroman novac, prihod preko milijardu, Inter, Milan, bez ijednog Italijana na terenu. Oni imaju novac, kupuju sve najbolje, teško da klub sa ovih prostora može da bude konkurentan. Nije isto kao 1991. godine. Jedan novi svjetski poredak u fudbalu", rekao je on.