Nemanja Radonjić samo gleda utakmice Zvezde: Stanković ga želio u timu, ali minutaža još manja

Na četiri meča proljećnog dijela sezone Nemanja Radonjić samo jednom igrao i to manje od pola sata, iako ga je Dejan Stanković zadržao u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je tokom zimske pauze promijenila trenera, na mjesto Vladana Milojevića sjeo je Dejan Stanković, a mnogi su pomislili da bi to moglo da prija Nemanji Radonjiću. Krilni napadač Zvezde je imao velikih problema sa povredama i hvatanjem forme tokom jesenjeg dijela prvenstva, ali je ostao u klubu - na insistiranje novog šefa stručnog štaba.

Četiri meča kasnije, čini se da Nemanja Radonjić nije ubijedio Dejana Stankovića... Iako je novi trener veoma lijepo govorio o Radonjiću, minutaža iskusnog fudbalera još je manja nego jesenas kod Milojevića - kada je Nemanja odigrao 18 mečeva, postigao tri gola i riješio derbi protiv Partizana.

Tokom pobjede protiv Malmea na severu Evrope Nemanja Radonjić je tokom čitavog meča sjedio na klupi za rezervne igrače, zatim je protiv Selte u Beogradu odigrao posljednjih 29 minuta, a kada je počelo domaće prvenstvo - krilni napadač se vratio na klupu. Nemanja Radonjić je kao rezerva odgledao pobjede Zvezde nad Čukaričkim na Banovom brdu i Novim Pazarom na stadionu "Rajko Mitić".

Nije pomoglo Nemanji Radonjiću ni to što je Crvena zvezda poslala Šavija Babiku u Tursku, ni to što je u Beogradu višak postao Felisio Milson kojem se i dalje traži klub. Ni povreda kapitena Mirka Ivanića nije otvorila prostor za Radonjića - Stanković se odlučio da veću minutažu dobije Aleksandar Katai, da se u timu ustali Vladimir Lučić, da na krilu proba čak i Nikolu Stankovića...

Izvor: MN PRESS

Šta je Dejan Stanković govorio o Radonjiću?

Nisu imali prilike da sarađuju tokom prvog mandata Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde, ali je novi trener beogradskog kluba želio da vidi koliko može Nemanja Radonjić. Pratio ga je tokom dijela karijere u italijanskoj Seriji A, gdje je povremeni srpski reprezentativac pokazivao koliko zapravo može protiv najboljih evropskih timova. Ipak, saradnja sa Stankovićem za sada ne liči na uvod u "oživljavanje" karijere.

"Što se tiče Nemanje Radonjića, radi iz dana u dan i svaki dan je sve bolji i bolji. Radi dobro, ako nastavi ovako da radi i svaki trening mu bude kao utakmica, sigurno će pomoći Zvezdi do kraja sezone.Mora da nastavi kao da mu je svaki trening kao poslednji", ispričao je Dejan Stanković prije meč protiv Selte u Beogradu, u okviru osmog kola Lige Evrope.

Nekoliko nedjelja ranije, na početku priprema za proljećni dio sezone, Dejan Stanković je govorio o Nemanji Radonjiću. Tada je istakao da sve zavisi od krilnog napadača, odnosno da će u odnosu na njegovu motivaciju, volju i želju biti formirana i minutaža.

"To ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman.Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača", rekao je Stanković novinarima.

Izvor: MN PRESS

Šta je Zvezdan Terzić govorio o Radonjiću?

Prije samo nekoliko nedjelja, o Nemanji Radonjiću govorio je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. On je godinama bio "zaštitnik" srpskog fudbalera, vjerovao je u njegov kvalitet i često mu pružao ruku u veoma teškim trenucima, ali je od toga odustao jer je počeo da sumnja u brzonogog fudbalera!

"Sada mogu ovdje javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži - on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima. Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je nevjerovatno. Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman", rekao je Terzić u emisiji "2x45".

Tada je generalni direktor Crvene zvezde ispričao da se Dejan Stanković izborio za posljednju šansu Nemanje Radonjića u klubu. Novi trener crveno-bijelih ubijedio je Terzić da Radonjić ostane, odnosno da se još jednom pokuša sa izvlačenjem njegovog maksimuma.

"On je možda to sve radio, jer je osjetio da je moj ljubimac. Više nije. I to mu poručujem. Da nije bilo Dejana Stankovića ne bi dobio još jednu šansu. Dejan mi je rekao: 'Diretore, hajde da pokušamo'... Budite sigurni da ga neće biti u timu Crvene zvezde ukoliko napravi još jedan propust. Neće ga biti", zaključio je Terzić.

Izvor: Pressefoto Rudel/Holger Strehlow / imago sportfotodienst / Profimedia

Šta je Zdravko Kuzmanović govorio o Radonjiću?

Nekadašnji reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović nedavno je imao veoma oštre komentare na račun krilnog fudbalera Crvene zvezde. Istakao je Kuzmanović, koji je godinama igrao u najjačim evropskim ligama, da Radonjić trenutno nije ni blizu tog nivoa.

"Pa on ne igra u Zvezdi. Ako mu sada otvoriš statistiku kao ofanzivca, vrlo je daleko od priča za najjače lige. Igra već 10 godina, otvorite mu statistiku, a šta trener očekuje od njega?Brate, je*iga i Perica Ognjenović je bio ogroman talenat, otišao u Real Madrid, ali nije fudbal samo talenat, već rad, disciplina, trening, upornost, glava. Talenat nikog ne zanima", rekao je Zdravko Kuzmanović u podkastu "SS Calcio".

Takođe, Kuzmanović je rekao da bi Srbija trebalo da zaboravi talenat Nemanje Radonjića, pa da se fokusira na ono što zapravo ima na raspolaganju. Karijera Zvezdinog fudbalera nije ispunila očekivanja, zaključio je Kuzmanović, koji ne vidi Radonjića u dresu Srbije u narednom periodu.

"Niko ne kaže za Radonjića da nema talenat. Trenirao je sa Totijem? I ja sam igrao sa Zanetijem i Kambijasom, protiv Ibrahimovića... Svima nam je žao što nije iskoristio talenat. Jedan čovek je rekao da je digao ruke od njega, hteo ga jedino trener Dejan Stanković i da li je igrao posljednje dvije utakmice? Nije, ostao je talenat. Koga to zanima? Trener sigurno nikad neće staviti lošijeg igrača. Ljudi, prestanimo da živimo u fantazijama. Jamal da nije dobar, da li misliste da bi igrao u Barseloni? Pedri isto... Da li će Dejan Stanković ili Vladan Milojević da stave lošijeg igrača od njega? Pa neće! Dečko ima potencijal, žao mi je što od karijere nije napravio ono što je trebalo u Romi, Marseju, Herti...", ispričao je proslavljeni fudbaler i dodao:

"Trenutno ga Srbija nema, bolje da ga ne računa. Više ne može da napreduje. Koliko ima godina, 30? 'Ajmo dalje, koga za*ebavate... Prežalite što prije, ima 30 godina, može da ode u Saudijsku Arabiju i pokupi pare".

Kakvu karijeru ima Nemanja Radonjić?

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera prve korake napravio je u rodnom Nišu, zatim privukao pažnju evropske javnosti kao igrač u mlađim kategorijama Partizana, ali nije stigao do prvog tima kluba iz Humske. Čudnim putevima, preko Akademije Hadži u Rumuniji, stigao je do Rome.

Trenirao je sa omladincima rimskog kluba, igrao za omladince Empolija, pa se vratio u srpski fudbal kako bi u dresu Čukaričkog oživio karijeru. Nakon kratkog boravka na Banovom brdu od Rome uzela ga je Crvena zvezda, koja je riješila da ga "otključa" - prvi boravak na Marakani bio mu je najbolji u karijeri, jer Vladan Milojević znao da iskoristi njegove vrline i sakrije mane.

Uslijedio je 12 miliona težak transfer u Olimpik iz Marseja, pa zatim nastupi za taj francuski tim, Hertu iz Berlina, Benfiku i Torino, koji ga je na kraju otkupio. Igrao je Radonjić i za Majorku, kao pozajmljeni igrač italijanskog kluba, prije nego što se vratio u Crvenu zvezdu za koju navija od malih nogu.

Radonjić je u dosadašnjoj karijeri odigrao 46 mečeva za seniorsku reprezentaciju Srbije i postigao je pet golova. Za mlađe kategorije nacionalnog tima preko 30 odigranih mečeva. Srbiju je predstavljao na Mundijalima 2018. i 2022. godine, kao i dva Evropska prvenstva za igrače do 21 godine.

