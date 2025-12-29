Zvezdan Terzić prozvao igrače: "Digao sam ruke od Radonjića! A Arnautović nek se zapita..."

Nemanja Radonjić i Marko Arnautović moraju bolje u drugom dijelu sezone, upozorio ih je generalni direktor Zvezdan Terzić.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić istakao je da nije zadovoljan prvim dijelom sezone, zbog čega je i došao novi trener Dejan Stanković, koji će morati da probudi igrače u nastavku sezone. To se prije svega očekuje od onih najplaćenijih, među kojima su i Nemanja Radonjić i Marko Arnautović.

Terzić je upravo njih dvojicu kritikovao u razgovoru za "Mozzart Sport", objašnjavajući da očekuje mnogo bolje partije od proleća, posebno od Radonjića koji je jedno vrijeme bio čak i izbačen iz prvog tima.

"Sada mogu ovde javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži - on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima. Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je nevjerovatno. Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman", rekao je Terzić u emisiji "2x45".

"On je možda to sve radio, jer je osjetio da je moj ljubimac. Više nije. I to mu poručujem. Da nije bilo Dejana Stankovića ne bi dobio još jednu šansu. Dejan mi je rekao: 'Direktore, hajde da pokušamo'... Budite sigurni da ga neće biti u timu Crvene zvezde ukoliko napravi još jedan propust. Neće ga biti", naglasio je Terzić.

Što se tiče Marka Arnautovića, koji je bio najveće pojačanje Zvezde ove sezone i koga je direktor dočekao i na aerodromu, tu je problem bio što je prečesto bio povrijeđen.

"Da, više sam očekivao", otvoreno je rekao Terzić: "Imao je brojne povrede. Ali neka se zapita zašto se stalno povrđeuje. Da li je do viška kilograma, ili možda načina ishrane i života? Kada je došao trener Dejan Stanković imao je otvoren razgovor, dobar razgovor sa Arnautovićem".

Takođe, Zvezdan Terzić je prvi put progovorio i o slučaju Alberta Rijere, naglasivši da nije bio njegov pik za trenera, pošto su tu postojale stvari koje mu se nisu svidjele, tako da je izbor pao na Dejana Stankovića.

