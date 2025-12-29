"Podaviću vas, zgaziću svakog ako ne budete šampioni": Ovu je poruku Terzić poslao svima u Zvezdi

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić poručio igračima, stručnom štabu i saradnicima da im se ne piše dobro ako izgube titulu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je zimsku pauzu u Superligi Srbije dočekala na drugoj poziciji, sa bodom manje od Partizana koji je ponovo stigao do "jesenje titule". Nije to iznenađenje, uspijevali su crno-bijeli da prođu prvi kroz cilj na kraju prvog dijela prvenstva i tokom Zvezdine dominacije koja sada već traje osam godina, ali se čini da su ovog puta alarmi na stadionu "Rajko Mitić" upaljeni glasnije i da je Zvezdan Terzić maksimalno oprezan pred proljećni dio.

Gostujući u podkastu "2x45" Zvezdan Terzić je analizirao jesen u srpskom fudbalu i tom prilikom istakao da je Crvena zvezda "prosula" previše bodova, odnosno da je to razlog zašto nije prvoplasirana - a ne dobra igra Partizana, koji je na čelu tabele.

"Normalno da dođe do tih cikličnih kretanja. Uzeli smo osam uzastopnih šampionskih titula, ja se nadam da ćemo uzeti i devetu. Nije ovo nikakva bahatost, nego prosto moja procjena kao profesionalca da imamo najkvalitetniji tim, najboljeg trenera, najbolju organizaciju i da smo prosto u ovom trenutku najbolji kao klub. Vi možete u nekoj utakmici da kiksnete, izgubite kao u kup takmičenjima, ali u liga sistemu uvijek na kraju je šampion onaj ko je najbolji, a uvjeren sam da je to Crvena zvezda. Negdje je prekretnica bila jako slaba utakmica u Bragi. Nadovezalo se mnogo, mnogo povreda, i to posebno napadača. Dešavalo se da nam nedostaje u rosteru šest ili sedam igrača. Ali kažem, morali smo bolje u domaćem prvenstvu, nedopustivo je da Zvezda potroši 15 bodova i nije Partizan jesenji prvak zato što je izuzetno dobro izgledao ove jeseni, nego zato što je Crvena Zvezda prosula veliki broj bodova", rekao je Zvezda Terzić za "Mozzart Sport".

Terzić je istakao da u malo lošijoj jeseni na domaćoj sceni ima i njegove krivice. Za razliku od prethodnih sezona, nije bio toliko posvećen, odnosno nije bio blizak sa igračima koji su navikli na takav tretman od njega.

"Možda sam se i ja malo opustio. U prethodnom periodu, znači prije ove sezone, ja nisam propuštao nijedan trening, ja nisam propustio nijedan izlazak na teren mojih igrača. Znači ja uvijek siđem do svlačionice, zagrlim, poljubim, ispratim svakog igrača u tunel prije izlaska na teren. Nisam propustio za 11 godina nijedno gostovanje moje ekipe, a ove jeseni sam propustio tri. Sve je to dio nekog opuštanja i potcjenjivanja lige. Tu sam samokritičan, vjerovatno je u nekom obimu to opuštanje bilo prisutno i kod mojih saradnika. Nekako smo svi vjerovali da ćemo lako da dobijamo neke utakmice. Platili smo ceh, platili smo cijenu, sigurno da sada od 3. januara kad se okupimo biće to sve potpuno drugačije. Sistem i cijela mašinerija Crvene zvezde biće utegnuta, zategnuta na 100 odsto nivou", najavio je generalni direktor Crvene zvezde.

Posebnu poruku Zvezdan Terzić je imao za svoje najbliže saradnike, stručni štab i igrače Crvene zvezde. Svima njima je zaprijetio da će ih zgaziti i da će ih podaviti ukoliko ne osvoje šampionsku titulu.

"Kada ovo pričam ne dajem ni promil šansi nekom drugom klubu da bude šampion. Poslao sam jasnu poruku mojim saradnicima, mom stručnom štabu, igračima... E, nemoj da se šalite slučajno da ne uzmete titulu. Nemoj da mi se smiju u maju, podaviću vas sve. Uozbiljite se, rekao sam i im da mi je Zvezda važnija od bilo čega. Osvajanje šampionskog titula mi je iznad svih drugih interesa. Znači zgaziću svakog od vas, najbližih saradnika i igrača ko mi bude stao na putu ka titulu. Posebno, onog ko ne bude izvršavao maksimalno svoje obaveze", rekao je Terzić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!