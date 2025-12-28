logo
Eraković stavio na sebe Zvezdin grb, da li je to znak da dolazi?

Eraković stavio na sebe Zvezdin grb, da li je to znak da dolazi?

Autor Mladen Šolak
0

Crvena zvezda uveliko pravi tim za nastavak sezone, a vezista Timi-Maks Elšnik raspalio je maštu navijača

Elšnik objavio fotografiju Erakovića u opremi Zvezde Izvor: MN Press/x.com/Timi_Elsnik

Vezista Crvene zvezde Timi-Maks Elšnik objavio je na društvenoj mreži "Iks" fotografiju na kojoj je zagrljen u opremi kluba zajedno sa saigračem Stefanom Lekovićem i sa potencijalno novim saigračem, Strahinjom Erakovićem (24).

Manje od nedelju dana do 3. januara i početka priprema pod vođstvom novog trenera Dejana Stankovića, njih trojica se po svemu sudeći zajedno spremaju se za nastavak sezone. Eraković je igrač Zenita sa ugovorom na još godinu i po, a ove sezone je u ekipi ruskog kluba bio i starter i rezerva i navodno nije zadovoljan situacijom jer nije standardan.

Prethodnih dana Dejan Stanković je govorio o mogućnosti da Eraković dođe u Zvezdu, mada je je u međuvremenu otkriveno da ga žele i PAOK u Grčkoj i Bešiktaš u Turskoj.

"Sačuvali smo Čupu, vinuo se u lijepu karijeru"

Eraković je ponikao pod njegovim vođstvom, postao prvotimac i "A" reprezentativac i utisak je, jedan od dražih Stankovićevih igrača iz prvog mandata na "Marakani" (2019-2022).

"Čupa Eraković je stasao kod nas i njega smo prigrlili u nekim trenucima. Možda bi neko drugi rekao, stani sa strane, da sačuvam ja sebe. Mi smo sačuvali Čupu i vinuo se u jednu lijepu karijeru kako klupsku tako i reprezentativnu. To mi nije problem", rekao je Stanković nakon što se vratio na "Marakanu" početkom ove nedelje.

Tagovi

Timi Maks Elšnik FK Crvena zvezda Strahinja Eraković

