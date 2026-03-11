Trener Zvezde Dejan Stanković želi u timu kapitena Vojvodine Njegoša Petrovića.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković uspeo je u svom prvom mandatu na klupi crveno-bijelih da izvuče maksimum iz njegoša Petrovića, tada talentovanog fudbalera koji je stigao iz Rada. Sada, nekoliko godina kasnije, Stanković je čelnim ljudima kluba rekao da iz Novog Sada za Beograd vrate kapitena Vojvodine.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Njegoš Petrović je ljetna želja trenera Dejana Stankovića, koji u njemu vidi neophodno pojačanje za aktuelnog šampiona Srbije i trenutnog lidera superlige.

Vidi opis Dejan Stanković hoće Njegoša Petrovića: Čelnicima Zvezde rekao da ga dovedu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Vidi opis Dejan Stanković hoće Njegoša Petrovića: Čelnicima Zvezde rekao da ga dovedu Njegoš Petrović. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Crvena zvezda/Facebook/Nikola Mitić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Nikola Mitić/FK Crvena zvezda/Facebook Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!