logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković hoće Njegoša Petrovića: Čelnicima Zvezde rekao da ga dovedu

Dejan Stanković hoće Njegoša Petrovića: Čelnicima Zvezde rekao da ga dovedu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Zvezde Dejan Stanković želi u timu kapitena Vojvodine Njegoša Petrovića.

Dejan Stanković želi Njegoša Petrovića u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković uspeo je u svom prvom mandatu na klupi crveno-bijelih da izvuče maksimum iz njegoša Petrovića, tada talentovanog fudbalera koji je stigao iz Rada. Sada, nekoliko godina kasnije, Stanković je čelnim ljudima kluba rekao da iz Novog Sada za Beograd vrate kapitena Vojvodine.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Njegoš Petrović je ljetna želja trenera Dejana Stankovića, koji u njemu vidi neophodno pojačanje za aktuelnog šampiona Srbije i trenutnog lidera superlige. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković Njegoš Petrović FK Crvena zvezda fudbal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC