Košarkašice Srbije razbile su Island u Novom Sadu i tako došle do pobjede koja ih praktično odvodi u drugu fazu kvalifikacija za Eurobasket.
Košarkašice Srbije su blizu plasmana na Eurobasket! Srpski tim je nakon pobjeda nad Portugalom i Islandom u prva dva kola sada i u drugom međusobnom duelu savladao nordijsku selekciju 92:66.
Tako su Srpkinje obezbijedile jednu od prve dvije poziciju grupi G, a za prvo mjesto ćem igrati sa Portugalkama za tri dana. Nakon meča sa Portugalom Srbija će se plasirati u drugu rundu kvalifikacija, u kojoj će se se boriti za definitivan plasman na Eurobasket.
Otišla Marina Maljković, ali srpske košarkašice i dalje gaze!
Nije dobro počeo ovaj meč po naš tim, morao je novi selektor Miloš Pavlović da zove tajm-aute, ali nije razbudio tim pa su srpske djevojke poslije prve četvrtine gubile 26:20. Do poluvremena je domaća ekipa u SPENS-u uspjela samo da izjednači.
Ipak utakmica je prelomljena u trećoj četvrtini u kojoj je Island ostao na samo devet postignutih poena, dok su košarkašice Srbije postigle 26 poena.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!