Srbija ponizila Portugal: Druga "recka" košarkašica na putu ka Evropskom prvenstvu

Važna pobjeda košarkašica Srbije, još jedan ubjedljiv trijumf.

Izvor: MN PRESS

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zabilježila je i drugu pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Nakon trijumfa protiv Islanda, izabranice Miloša Pavlovića su praktično pregazile selekciju Portugala u drugom poluvremenu i na kraju slavile sa 77:51.

Naše košarkašice su na pravi način ušle u meč, već tokom prve dionice su dostigle dvocifrenu prednost, ali nisu se predavale Portugalke koje su igrale netipičnu, ali požrtvovanu košarku. To im se isplatilo, a uz srpske greške i izgubljene lopte uspjele su da se vrate i na poluvreme odu sa pristojnim minusom - 36:31.

Selektor Srbije Miloš Pavlović

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Ipak, u drugih 20 minuta uslijedilo je neminovno. Konačno smo zaigrali bolju košarku i demonstrirali razliku u kvalitetu. Prednjačile su Janković i Stanković, dok je Ivon Anderson prihvatila ulogu da razigrava saigračice i upisala 10 asistencija. U trećoj dionici Srbija je vratila dvocifrenu prednost, da bi u posljednjoj četvrtini prednost samo rasla. Dovoljno u prilog dominaciji Srpkinja govori i to da su Portugalke u posljednjoj četvrtini postigle samo 7 poena.

Najefikasnija na meču bila je Maša Janković sa 14 poena i 5 skokova, pratila ju je Stanković sa identičnim brojem poena i četiri skoka, Raca i Nogić su dodale po 11. S druge strane najbolja je bila Da Silva sa 12 poena i 6 skokova, Rodriges sa 11 poena, Kosta je dodala 9.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!