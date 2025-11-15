logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija ponizila Portugal: Druga "recka" košarkašica na putu ka Evropskom prvenstvu

Srbija ponizila Portugal: Druga "recka" košarkašica na putu ka Evropskom prvenstvu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Važna pobjeda košarkašica Srbije, još jedan ubjedljiv trijumf.

Košarkašice Srbije pobijedile Portugal Izvor: MN PRESS

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zabilježila je i drugu pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Nakon trijumfa protiv Islanda, izabranice Miloša Pavlovića su praktično pregazile selekciju Portugala u drugom poluvremenu i na kraju slavile sa 77:51.

Naše košarkašice su na pravi način ušle u meč, već tokom prve dionice su dostigle dvocifrenu prednost, ali nisu se predavale Portugalke koje su igrale netipičnu, ali požrtvovanu košarku. To im se isplatilo, a uz srpske greške i izgubljene lopte uspjele su da se vrate i na poluvreme odu sa pristojnim minusom - 36:31.

Selektor Srbije Miloš Pavlović
Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Ipak, u drugih 20 minuta uslijedilo je neminovno. Konačno smo zaigrali bolju košarku i demonstrirali razliku u kvalitetu. Prednjačile su Janković i Stanković, dok je Ivon Anderson prihvatila ulogu da razigrava saigračice i upisala 10 asistencija. U trećoj dionici Srbija je vratila dvocifrenu prednost, da bi u posljednjoj četvrtini prednost samo rasla. Dovoljno u prilog dominaciji Srpkinja govori i to da su Portugalke u posljednjoj četvrtini postigle samo 7 poena.

Najefikasnija na meču bila je Maša Janković sa 14 poena i 5 skokova, pratila ju je Stanković sa identičnim brojem poena i četiri skoka, Raca i Nogić su dodale po 11. S druge strane najbolja je bila Da Silva sa 12 poena i 6 skokova, Rodriges sa 11 poena, Kosta je dodala 9.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Više vijesti iz košarke

Tagovi

Srbija košarkašice Portugal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC