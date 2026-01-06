Zvezdi tražili 10.000.000 evra, sad ne vrijedi ni milion: Sunovrat karijere bivšeg fudbalera crveno-bijelih

Krilni napadač Silas seli se iz štutgarta u Majnc, tim koji mnogi već vide u drugoj ligi Njemačke.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je aktivirala pravu bombu kada je na pozajmicu iz Štutgarta dovela Silasa, jednog od najbržih igrača Bundeslige. On je malo prije toga izgubio mjesto startera u njemačkom klubu, ali su od njega i dalje imali velika očekivanja - pretpostavljalo se da bi igranjem u Ligi šampiona mogao sebi da podigne cijenu, pa zatim pređe u neki klub koji je spreman debelo da ga plati.

U tim trenucima, Štugart je vjerovao da za Silasa može da dobije više od 10.000.000 evra. Na kraju jednogodišnje pozajmice u Crvenoj zvezdi, srpskom klubu su tražili 8.000.000 evra kako bi brzonogi krilni napadač ostao u Beogradu. Šest mjeseci kasnije Štutgart više ne pita novac - sad Silasa daje ispod svake cijene, samo da napusti klub.

Kako prenose mediji u Njemačkoj, Štugart će pustiti Silasa u Majnc, a transfer bi mogao da iznosi 1.500.000 evra tek ako se ispune svi bonus. Timovi su se dogovorili da Majnc plati manje od milion evra za krilnog napadača, a ostatak novca će zavisiti od njegovih nastupa u novom klubu, kojem predstoji grčevita borba za opstanak.

Nakon 15 odigranih mečeva u Bundesligi ekipa Majnca ima samo jednu pobjedu, osam osvojenih bodova i čak šest koraka zaostatka za timom koji je u bezbjednoj zoni. To znači da će Silas morati da pruži svoj maksimum kako bi ekipa sačuvala status u eliti, a tokom boravka u Zvezdi vidjeli smo da njega "male" utakmice baš i ne motivišu mnogo.

Ispadanje u drugi rang njemačkog fudbala bio bi još jedan bolan udarac za njegovu karijeru, koja je svojevremeno bila vrlo obećavajuća. Nažalost, brojni faktori poremetili su izuzetno brzog krilnog napadača - ima je tešku povredu ukrštenih ligamenata, njegov agent je falsifikovao dokumenta, a pozajmica u Zvezdi bila je prilično neuspješna osim nekoliko mečeva u Ligi šampiona. Između ostalog i protiv Štutgarta, kada je bio jedan od nazapaženijih aktera meča.

