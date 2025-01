Zvezda dobila odgovor na pitanje od 10 miliona evra: Čuo se sa Marakane i poslije ponoći, ne može biti jasniji

Crvena zvezda ispala je iz Lige šampiona i u porazu u meču odluke protiv PSV-a dobila odgovor na važno pitanje o svom najskupljem igraču uz Silasa.

Porazom od PSV Ajndhovena, Crvena zvezda dobila je ispala iz borbe za plasman u sljedeću fazu Lige šampiona ali i dobila odgovor na važno pitanje, možda i dilemu o daljoj strategiji kluba.

Meč protiv holandskog prvaka, boljeg i konkretnijeg tima, pokazao je da su Crvenoj zvezdi na najvišem nivou potrebni igrači koji prave razliku. Silas, potencijalno najskuplji igrač u istoriji srpskog fudbala, nije pokazao ovog puta da je to.

Nakon što je davao sjajne golove protiv Barselone i Štutgarta, u meču koji je Zvezdi bio "biti ili ne biti" za očuvanje šansi za plasman, pozajmljeni igrač njemačkog tima nije pokazao da zaslužuje da ga crveno-bijeli plate na proljeće 10 miliona evra da bi otkupili njegov ugovor.

U meču protiv PSV Ajndhovena, Silas (26) je bio daleko manje ubjedljiv, konkretan i Zvezda nije dobila od njega ono što je trebalo da donese. Zato nikome na stadionu nije bilo iznenađenje kada ga je trener Vladan Milojević izveo iz igre u 71. minutu da uđe Bruno Duarte i da napadi postanu konkretniji.

Tako ogromno obeštećenje prate i ogromna očekivanja, koja Silas protiv PSV-a nije ispunio.

"Imamo opciju od 10 miliona, razmišljamo"

"Imamo opciju otkupa od 10 miliona evra od Štutgarta i trebalo bi da se izjasnimo u maju. Razmišljamo da li da ga otkupimo. Zvezda ako želi da nastavi da pravi ove rezultate, mora da dovodi sve bolje, a to znači i sve skuplje igrače", kazao je Terzić gostujući na K1 televiziji uoči meča protiv PSV-a, koji je sigurno dao važne odgovore.

Neke od tih odgovora "locirali" su poslije utakmice fudbalski agenti Zoran Stojadinović i Ranko Stojić, poručivši da oni ne bi potpisali Silasa za toliki novac.

"Nemam ja problem da odgovorim, ali koliko je ta klauzula? Ja bih bio suzdržan, ja da sam Crvena zvezda, ne bih ga otkupio. Mislim da za 10 miliona mora mnogo više da pruži. To je kao da Real Madrid ili Barselona ponude 70-80 miliona. Za našu ligu Zvezda može i bez njega. Ima on određeni kvalitet, naravno, ali nije pokazao da vrijedi 10.000.000 evra. To je moje mišljenje", kazao je Zoran Stojadinović, nekadašnji sportski direktor Zvezde.

"Kada za Silasa dajete ogroman novac u odnosu na budžet kluba, on bi trebalo da ima 19 i 23 godine, najviše, Da ima ogromnu perspektivu. Sa ugovorom od igrača od 10 miliona on mora da bude četiri godine, to je već između 15 i 20 miliona. Za to morate praviti razliku na najvišem nivou. Pogotovo u utakmicama ovog nivoa. Njegov ofanzivni doprinos mora da bude izražen", kazao je Ranko Stojić.

"Da nađemo nekog poput Đige, zalog za budućnost"

Izvor: MN PRESS

A, sigurno još važniji zaključak iznio je i Vladan Milojević, na konferenciji za novinare posle ponoći na Marakani, kada je rekao da bi Zvezda trebalo da i u budućnost ide koristeći primjer Nasera Đige.

Defanzivac iz Burkine Faso ima 22 godine, došao je u Zvezdu prije godinu i po, dobio šansu da napreduje, igra u kontinuitetu i nakon pozajmice plaćen je tri miliona evra. Od trenutka dolaska na "Marakanu" iz Bazela njegova cijena je prema transfermarktu porasla sa 600 hiljada evra na trenutno procijenjenu vrijednost na sedam miliona evra, s tim da Zvezda za njega neće tražiti manje od 10.

U meču protiv PSV Ajndhovena on je bio dio odbrane koja je skandalozno primila tri gola iz tri kornera, a na drugoj strani uradio je ono što Silas nije - jedan gol je dao, udarcem glavom, a drugi je namjestio, odličnom asistencijom za Šerifa Endiajea.

"Sportski sektor radi svoj dio posla, vidjećemo šta ćemo uspjeti da dovedemo, šta ima na pijaci slobodno, da možemo da reagujemo. Sigurno je da ne bih volio da dođe bilo ko samo da bi nam popunjavao broj. Bilo bi interesantno da nađemo igrača koji će sigurno biti pojačanje ili zalog za budućnost, poput Đige koji je došao, pa vidimo njegov evidentni napredak poslije godinu dana igre. Pitanje je za sportski sektor", kazao je poslije Milojević, sasvim jasno iznijevši odgovor na pitanje o prelaznom roku i svom viđenju strategije.

Deluje da Crvena zvezda ima kompletan odgovor na pitanje od 10 miliona evra.