"Ljudi moraju da shvate da se i Mančester siti stropoštao": Vladan Milojević u ponoć govorio o problemu Zvezde

Trener Crvene zvezde razočaran reakcijom svojih igrača u velikim greškama protiv PSV Ajnhovena. Govorio i o prelaznom roku i o onome za čim žali u Ligi šampiona - velikim brojem povreda u svom timu.

Vladan Milojević oglasio se poslije poraza Crvene zvezde od PSV Ajndhovena koji je značio i nestanak šanse da Zvezda prođe u Ligi šampiona. Na konferenciji za novinare poslije ponoći, on je rekao da su njegovi igrači morali da reaguju hrabrije dok su pravili niz grešaka koje je PSV kažnjavao.

Podsjetimo, Holanđani su na "Marakani" sva tri gola dali na sličan način, poslije centaršuta iz kornera. Dva gola dao je veteran i bivši špic Barselone Luk De Jong, a jednom je pogodio štoper Rajan Flamingo, koji je u 50. minutu dobio crveni zbog rušenja Nemanje Radonjića u situaciji "jedan na jedan" pred kaznenim prostorom.

"Nismo bili iznenađeni, ali moram da kažemo da su njihovi igrači pri prekidima pravili blokove da bi se oslobodio prostor. Igrači tu moraju da pokažu hrabrost, veći karakter... Ima mnogo stvari u fudbalu koje se ne vide golim okom. Napravili su blok, De Jong je ostao sam i primili smo gol. Da mi je neko rekao pred meč da ćemo da primimo tri gola iz kornera, ne bih se složio. Radili smo, desilo nam se, to je nivo Lige šampiona, nemam drugačije objašnjenje. Svakako je nedopustivo da iz tri prekida dobijate tri gola. Nije to samo u ovoj utakmici, na dosta utakmica smo iz prekida primali naivno golove. Koliko god da pričamo igračima individualno, timski, grupno, opet se to dešava, vidjećemo šta ćemo da radimo. Da je nedopustivo, nedopustivo je", rekao je Vladan Milojević.

On je poslao još jednu važnu poruku igračima.

"Jedan brzo izvedeni faul, jedna odbrana koja nije namještena dobro, jedna loše odigrana odluka, jedan aut koji možda nije trebalo da bude ili je brzo izveden, sve to može da vam reši tok utakmice. Ovo nisu mečevi u kojima možete da date gol, da ga primite, pa opet... Ovo su ekipe koje će da vas kazne, kazne vas i onda troše vrijeme, a vi morate da smislite drugačiji način. Očigledno je da ako smo mogli da drugačije riješimo situaciju (kod rezultata 0:0 i Endiajeove šanse), mogli smo na sigurnije načine da damo gol. Sigurno da veliku stvar igra psihologija", kazao je Milojević.

Milojević je još jednom objasnio kako je PSV uočio gdje bi mogao da "napadne" njegov tim.

"Imali smo dosta pogrešnih pasova, pogotovo u našoj odbrambenoj trećini i kako je vrijeme prolazilo bili smo sve sigurniji, rekao sam igračima da će doći do toga poslije duge pauze. Igrali smo protiv jakog protivnika, on je igrao visoki presing, puštao nas je na lijevu stranu, očigledno je da je Seol desnonogi igrač, pritiskali su na Spajića i na njega, nismo mogli da iznosimo loptu, da imamo čist pas kao prije sa Đigom i Mimovićem, niti smo mogli da riješimo. Toliko bih rekao o tome"

Šta je bilo potrebno da Zvezda bude uspješna u Ligi šampiona? Milojević je u odgovoru na to pitanje prije svega ukazao na veliki broj povreda koje su mjesecima pratile njegov tim.

"Znam kako će ovo da se prenese, ali shvatite"

"Nažalost, Silas je došao pred kraj prelaznog roka, Rade Krunić pred kraj prelaznog roka takođe, izgubili smo Olajinku zbog povrede, izgubili smo Miću Ivanića koji je ušao protiv Štutgarta, malo protiv Milana i tek danas igrao od početka. Izgubili smo i Mimovića, Glazera, ostali smo bez Hvanga. Da ne zvuči sad... Znam kako će da se prenese, ljudi moraju da shvate da ako jedan igrač ispadne, to može da bude ozbiljan problem. To je slučaj u Mančester sitiju sa Rodrijem, bez koga se stropoštao"

"Žao mi je. Da smo imali te igrače u pripremnom periodu i da smo sa njima išli da se 'pobijemo' u Ligi šampiona, ubijeđen sam da bi bilo drugačije. Ne mogu da kažem da bismo se kvalifikovali, ali bili bismo bolji u svakom slučaju. To je moj žal kao treneru. Moramo da idemo dalje".

"Da ne dođe neko samo da popuni broj"

Da li će Seol igrati kao desni bek u nastavku i koliko očekuje odlazaka igrača poslije završetka Lige šampiona? Već je praktično gotova stvar da je desni bek Ognjen Mimović otišao u Sent Etjen.

"Ne znam koliko ćemo očekivati dolazaka i odlazaka, ne bih to sada znao. Imamo ciljeve koje pokušavamo da riješimo. Odlazak Mimovića ćemo morati da riješimo, igrao nam je u prvenstvu kao bonus. Imamo tu rješenje sa Seolom, imamo različite situacije, sportski sektor radi svoj dio posla, vidjećemo šta ćemo uspjeti da dovedemo, šta ima na pijaci slobodno, da možemo da reagujemo. Sigurno je da ne bih volio da dođe bilo ko samo da bi nam popunjavao broj. Bilo bi interesantno da nađemo igrača koji će sigurno biti pojačanje ili zalog za budućnost, poput Đige koji je došao, pa vidimo njegov evidentni napredak poslije godinu dana igre. Pitanje je za sportski sektor".

Dotakao se Milojević i priče o budžetima u Ligi šampiona.

"Drugi timovi imaju standardne budžete, mi imamo i najveći od svih ovih godina, ali opet će se pokazati da je malo. Pogledajte tabelu Lige šampiona, ništa to nije slučajno. Volio bih da je to drugačije, ali moramo i živimo od prodaje mladih igrača da bi novac ulazio u klub. Volio bih da to bude drugačije, ali svjestan sam da se i sportski sektor trudi da koliko može drži balans u svemu tome. Morate da odvojite takmičarski dio, trenažni proces, a mi ne možemo da imamo kontinuitet da zadržimo igrače da jednu sezonu imamo skoro cijeli roster", zaključio je Milojević.

Crvena zvezda oprostiće se od Lige šampiona sljedeće srijede u Bernu protiv Jang Bojsa, a onda će se posvetiti samo domaćim takmičenjima - Superligi Srbije u kojoj ima 17 bodova više od drugoplasiranog Partizana i Kupu Srbije, u kojem je čeka nastup u osmini finala.

