"Ušli su u rudnik da otkopaju Borac"! Trkulja poslije trijumfa: Momci su ponovo pokazali karakter!

Trener Borca Goran Trkulja još jednom istakao zalaganje igrača, kako onih što su se vratili u klub, tako i onih koji su svo vrijeme bili tu i nisu željeli da napuste crveno-plave.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Rukometaši banjalučkog Borca savladali su Vogošću 31:23 i osvojili važne bodove u borbi za opstanak, a nakon meča u Boriku jedan od trenera Goran Trkulja istakao je karakter ove ekipe.

"Čestitam svojim momcima. Ovo sve što rade, napominjem često, ušli su u rudnik da otkopaju ovaj naš klub i da ga vrate na stare staze gdje je Borac bio prepoznatljiv po tome što se borio za titulu, a ne za opstanak. Nema kukanja, nema nazad, momci su opet danas pokazali karakter kad je gost prišao a jedna razlike i na kraju su zasluženo pobijedili ovom razliku“, rekao je Trkulja.

On je pohvalio igrače koji su se vratili da pomognu svom klubu, ali i one koji nisu napuštali ekipu u najtežim trenucima.

"Kad sam preuzeo ekipu bilo je osam igrača... Bilo je teško, a svaka im čast što su ostali. Danča (Daničić, op.a.) se vratio iz Njemačke, Bezbradica se vratio profesionalnom rukometu, vratili su se momci koji vole Borac, koji su otišli iz ovog kluba da kažemo nezaslužeono. Vratili su se da se iščupamo i na kraju se pojave Marko i Luka... Neki dan igramo šest na šest na treningu, četvorica je povrijeđenih, ali četvorica čekaju i na klupi, to je prelijepo. Svako ima svoju ulogu, od prvog do zadnjeg i sve što se dešava je do njih“.

Posebno je istakao i Miloša Nježića, koji je uprkos povredi odigrao utakmicu protiv Vogošće.

"Nježić je ćovjek koji živi za ovaj klub. Izjavio sam jednom, pa su me zezali kad sam rekao da je bolji čovjek nego igrač, ali stvarno to je čovjek kojem srce kuca za Borac, koji daje zadnji atom snage za Borac, koji nikada nije htio da ode i danas je pokazao svoju veličinu, izašao na teren i odigrao pola sata", istakao je Trkulja.