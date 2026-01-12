logo
Horor povreda Strahinje Pavlovića: Objavljena slika iz bolnice, ima devet šavova na glavi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Strahinja Pavlović direktno sa utakmice Fiorentine i Milana prebačen u bolnicu na ušivanje.

Povreda Strahinje Pavlovića ima 9 šavova na glavi Izvor: Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović zadobio je povredu glave na meču Fiorentine i Milana zbog koje je u 74. minutu morao da napusti teren. U pitanju je bio žestok sudar glavama sa Pjetrom Komucom zbog kog je čak pet minuta ležao na travi i ukazivana mu je pomoć, a ljekarska služba ocijenila je da ne može da nastavi susret.

Zbog toga je direktno s utakmice prevezen u bolnicu na detaljne preglede, a srećom nije došlo do ozbiljnijih posljedica ili potresa mozga, s tim da je "Kalaba" zaradio ozbiljan ožiljak.

Objavljena je i fotografija poslije "intervencije" u bolnici gde je Pavlović dobio devet šavova na lijevoj sljepoočnici. Naravno, nije to ništa novo za njega, znamo da se na svakoj utakmici bespoštedno daje i da ne brine za posljedice, zbog čega ga naravno i te kako cijeni i trener Masimilijano Alegri kod koga je standardan ove sezone.


Inače, Milan je u trenutku Pavlovićeve povrede gubio od Fiorentine, ali je uspio da se vrati u nadoknadi vremena preko Nkunkua i da tako dođe do makar boda (1:1), mada je malo falilo da "viola" dođe do neočekivane pobjede i poslije toga.

Strahinja Pavlović (24) odigrao je 22 utakmice za "rosonere" ove sezone i ima dva gola i asistenciju.

Strahinja Pavlović fudbal Serija A

