Strahinja Pavlović šokirao na čistom italijanskom: Alegri mu dozvolio što nikome nije do sada

Pogledajte kako Strahinja Pavlović priča srpski i objašnjava zašto se našao pred golom protivnika. Tamo niko drugi nije smio od štopera zbog Maksa Alegrija.

Izvor: YouTube/Milan Night/Screenshot

Italijanski trener Maks Alegri važi za jednog od najrigidnijih u svijetu fudbala i ne podnosi kada njegovi igrači "iskaču" sa pozicija. To se posebno odnosi na odbrambene fudbalere - kojima je to odbrana sopstvenog gola i jedini zadatak - međutim odlučio je da se pod stare dane mijenja. I to zbog Strahinje Pavlovića.

Dao je slobodu srpskom fudbaleru od koga smo vidjeli da ume da istrči kontru, da koristi snagu i brzinu kada je potrebno i da se ode u napad, tako da je prethodne noći "osjetio" takvu situaciju i pogodio za pobedu Milana protiv Rome (1:0).

Gol Strahinje Pavlovića u derbiju Milana i Rome. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Strahinja Pavlović je pretrčao cijeli teren i završio akciju Rafaela Leaa, a potom je na čistom italijanskom - koji je naučio za nešto više od godinu dana života u Milanu - objasnio da je zapravo to ideja Maksa Alegrija. Vjerovatno je time šokirao fudbalske navijače koji su od Alegrija navikli na nešto sasvim drugo, pa čak i da je izribao Pavlovića poslije gola ne bi bilo iznenađenje...

"Ovo je bila jako važna pobjeda. Volim da trčim naprijed u napad - i trener mi je dao slobodu da to radim. Rekao mi je da trčim kada god i Rafael Leao trči. Srećan sam što sam dao gol iz te kontre", rekao je Strahinja Pavlović.

Pogledajte 01:34 Strahinja Pavlović priča italijanski Izvor: YouTube/Milan Night Izvor: YouTube/Milan Night

Nasmijao se Pavlović i kada je upitan da li je bilo teže da igra s Romom ili da priča italijanski: "Da pričam italijanski ha-ha".

Kako igra Strahinja Pavlović ove sezone?

Strahinja Pavlović (24) igrao je promjenljivo prošle sezone u Milanu, što i nije čudo kada je klub promijenio dvojicu trenera i sve vrijeme djelovalo je kao da je situacija u klubu jako nestabilna. Ove godine Pavlović je standardan kod Alegrija i zabilježio je 12 nastupa i na njima dva gola i asistenciju. Milan igra ponovo sa trojicom u zadnjoj liniji, što je omiljena uloga Pavlovića koji je lijevi štoper u toj formaciji, a mali broj primljenih golova "rosonera" svjedoči da to i funkcioniše.

Što se tiče samog Pavlovića, srpski defanzivac ističe i da mu je ova sezona mnogo uspješnija jer se prilagodio bolje na taktičke zamisli kod Alegrija, dok se takođe i prilagodio na život i fudbal u Italiji.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!