Derventa 10. na svijetu u "fidžital" košarci

Ekipa Dervente Esports Umbrella, koja je šampion Bosne i Hercegovine u "fidžital" košarci, učestvovala je na prestižnom turniru "Games of the Future 2025" u Abu Dabiju i u konkurenciji 119 ekipa, osvojila 10. mjesto.

Tim Dervente Esports Umbrella na ovom takmičenju činili su Nikola Nedinić, David Maksimović, Jovan Kalanj i Stefan Jovičič.

Riječ je o Svjetskom prvenstvu koje okuplja najbolje timove planete u inovativnim "fidžital" disciplinama, odnosno sportovima koji kombinuju fizičku komponentu klasičnih sportova i digitalnu dinamiku video-igara. Derventa se po prvi put našla rame uz rame sa svjetskom elitom u disciplini “Phygital Basketball 3×3 Freestyle”.

"Biti rangiran kao 10. ekipa na planeti, u konkurenciji predstavnika najvećih svjetskih sila poput SAD-a, Rusije i Brazila predstavlja istorijski uspjeh za naš klub i grad Derventu. Naši igrači su pokazali izuzetnu borbenost, vještinu i sportski duh na najvećoj svjetskoj sceni, dokazavši da pripadaju samoj eliti ovog novog sporta", navedeno je u klupskom saopštenju.

Prema saopštenju, iskustvo stečeno u Abu Dabiju je neprocjenjivo za klub i predstavljaće temelj za budeće korake.

"Za Derventu ne postoji pauza. Sve naučene lekcije iz Abu Dabija biće implementirane u trenažni proces s jasnim ciljem da se plasiramo ponovo na Svjetsko prvenstvo u Kazahstanu 2026. godine i borimo za sam vrh".

