Pobjeda Slobode u Nikšiću: Tuzlaci osigurali plej-of Druge ABA lige, doigravanju se nada i Borac

Veliki trijumf tuzlanskog tima protiv Sutjeske, Banjalučani ubjedljivi u Vršcu.

Izvor: ABA 2 liga/Sutjeska Elektroprivreda/Andrija Radulović

Košarkaši tuzlanske Slobode na dramatičan način obezbijedili su mjesto u plej-ofu Druge ABA lige za sezonu 2025/26, savladavši na gostovanju u Nikšiću ekipu Sutjeske rezultatom 82:78 u posljednjem kolu regularnog dijela sezone.

U uzbudljivoj utakmici, koja je odlučena u samoj završnici, junak večeri bio je krilni igrač Slobode Jasmin Jakupović, koji je pružio spektakularnu šutersku partiju. Jakupović je meč završio sa sedam pogođenih trojki iz devet pokušaja, ali je najbolje sačuvao za završne minute.

Dok je utakmica bila potpuno neizvjesna u posljednja dva minuta, Jakupović je ušao u nevjerovatnu seriju i pogodio tri uzastopne trojke, čime je poveo Slobodu ka velikoj pobjedi na gostovanju u Crnoj Gori.

Jakupović je meč završio sa 23 poena, Vladimir Tomašević dodao je 18, a Sani Čampara 15 poena. U poraženom timu istakli su se Goran Gajović sa 16 poena, Balša Živanović postigao je 13, a Filip Barović poen manje.

"Zadovoljan sam, nama je bila važnija utakmica nego ekipi Sutjeske. Bila je dobra utakmica, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo, odigrali smo ono što smo htjeli, iako nismo bili u sastavu u kojem smo bili od početka. Evidentno je da nam nedostaje igrač pod košem. Pokušali smo da to nadomjestimo i mislim da smo to iskoristili. Mi smo definitivno u plej-ofu, što je bio naš cilj ove sezone. Moram da pohvalim atmosferu u dvorani, dugo nismo igrali u dvorani koja je puna i ima navijače. Bilo je zadovoljstvo igrati. Obožavam ovakve utakmice, do ujutro bih igrao ovdje, ovo mi se svidjelo", poručio je nakon meča Marko Trbić, trener Slobode.

Izvor: ABA 2 liga/Vršac Meridianbet

Istog dana trijumf je zabilježio i banjalučki Borac, koji je bio ubjedljiv na gostovanju Vršcu.

"Crveno-plavi" su pružili impresivnu partiju u posljednjem kolu regularnog dijela sezone, savladavši na gostovanju ekipu Vršca 112:81, čime su ostali u trci za plasman u plej-of.

Dušan Makitan bio je najefikasniji u banjalučkom timu sa 21 poen i devet skokova, a još četvorica košarkaša iz Banjaluke ubacila su dvocifren broj poena. Darko Talić je imao 19, Balša Mirotić 18, a Nikola Šarić i Srđan Gavrić po 15.

"Želio bih da čestitam ekipi Vršca na dobroj borbi bez obzira na to što je velika razlika, ali moram da kažem da smo dvije četvrtine igrali u egalu. Značajno je to što je kolega Nikolić koristio dosta mlade igrače, za njih ova utakmica nije imala neki rezultatski značaj, za nas jeste, na kraju smo zasluženo dobili, velika je razlika bila u rezultatu, možda nam to u neku ruku pomogne možda i ne, ne zavisi sve od nas u doigravanju za Top 8. Čekamo još neke rezultate tako da ukoliko se poklopi proći ćemo u plej-of, ukoliko se ne poklopi, ostaćemo na 9. ili 10. poziciji i time završavamo ABA 2 ligu ove sezone", rekao je trener Borca Marko Šćekić.

Svi putnici u doigravanje biće poznati nakon večerašnjih utakmica, a trenutno stanje na tabeli izgleda ovako:



