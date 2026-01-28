Težak poraz Borca u Boriku: Sutjeska zakomplikovala borbu Banjalučana za plej-of

Košarkaši Borca poraženi su sa 26 poena razlike.

Izvor: PROMO/ABA 2 liga/KK Borac

Košarkaši Borca doživjeli su ubjedljiv poraz u sedmom kolu ABA 2 lige od Sutjeske rezultatom 59:85.

Ovim porazom Borac je sebi zakomplikovao situaciju što se tiče plasmana u plej-of ABA 2 lige, a sve će biti jasnije nakon posljednjeg kola takmičenje, u kojem će crveno-plavi gostovati Vršcu.

KK BORAC – KK SUTJESKA 59:85 (12:28, 17:13, 8:24, 22:20)

Banjalučani su se dobro držali većim dijelom prve četvrtine. Nije bilo mnogo koševa, a na tri i po minute do kraja ove dionice gosti su imali prednost od tri poena (9:12). Ipak, nakon toga popustila je odbrana Borca, a tim iz Nikšića je na prvu pauzu otišao sa osjetnom prednosti od 16 poena – 12:28.

Gosti bolje otvaraju drugu četvrtinu u kojoj su odmah napravili seriju 6:0, a Banjalučani prve poene postižu nakon tri minuta igre u nastavku. Vezali su izabranici Marka Šćekića za nekoliko sekundi četiri poena, a Marko Simonović je odmah odreagovao tajm-autom.

Od tog trenutku Borac je napravio seriju od 11:4 i prišao na -11 (27:38). Na pauzu se otišlo rezultatom 29:41.

Otvaranje drugog poluvremena u potpunosti je pripalo Sutjesci koja je napravila seriju 13:2 i stigla do 23 poena prednosti (31:54). Loša igra Borca se nastavila, a u ovoj četvrtini su postigli samo osam poena. Pred posljednjih deset minuta gosti su imali 28 poena prednosti i već tada je bilo jasno da će izabranici Marka Šćekića doživjeti prvi poraz u 2026. godini.

Imala je Sutjeska u jednom navratu i 33 poena prednosti, a na kraju je bilo 26 poena razlike za goste iz Nikšića.

Najefikasni kod Borca bili su Makitan i Mirotić sa po 15 poena, dok je Gavrić imao 11. Kod gostiju Miljanić je postigao 14, Tadić 12, a Živanović 11 poena.



