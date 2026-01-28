logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Težak poraz Borca u Boriku: Sutjeska zakomplikovala borbu Banjalučana za plej-of

Težak poraz Borca u Boriku: Sutjeska zakomplikovala borbu Banjalučana za plej-of

Autor Haris Krhalić
0

Košarkaši Borca poraženi su sa 26 poena razlike.

KK Borac KK Sutjeska Izvor: PROMO/ABA 2 liga/KK Borac

Košarkaši Borca doživjeli su ubjedljiv poraz u sedmom kolu ABA 2 lige od Sutjeske rezultatom 59:85.

Ovim porazom Borac je sebi zakomplikovao situaciju što se tiče plasmana u plej-of ABA 2 lige, a sve će biti jasnije nakon posljednjeg kola takmičenje, u kojem će crveno-plavi gostovati Vršcu.

KK BORAC – KK SUTJESKA 59:85 (12:28, 17:13, 8:24, 22:20)

Banjalučani su se dobro držali većim dijelom prve četvrtine. Nije bilo mnogo koševa, a na tri i po minute do kraja ove dionice gosti su imali prednost od tri poena (9:12). Ipak, nakon toga popustila je odbrana Borca, a tim iz Nikšića je na prvu pauzu otišao sa osjetnom prednosti od 16 poena – 12:28.

Gosti bolje otvaraju drugu četvrtinu u kojoj su odmah napravili seriju 6:0, a Banjalučani prve poene postižu nakon tri minuta igre u nastavku. Vezali su izabranici Marka Šćekića za nekoliko sekundi četiri poena, a Marko Simonović je odmah odreagovao tajm-autom.
Od tog trenutku Borac je napravio seriju od 11:4 i prišao na -11 (27:38). Na pauzu se otišlo rezultatom 29:41.

Otvaranje drugog poluvremena u potpunosti je pripalo Sutjesci koja je napravila seriju 13:2 i stigla do 23 poena prednosti (31:54). Loša igra Borca se nastavila, a u ovoj četvrtini su postigli samo osam poena. Pred posljednjih deset minuta gosti su imali 28 poena prednosti i već tada je bilo jasno da će izabranici Marka Šćekića doživjeti prvi poraz u 2026. godini.

Imala je Sutjeska u jednom navratu i 33 poena prednosti, a na kraju je bilo 26 poena razlike za goste iz Nikšića.

Najefikasni kod Borca bili su Makitan i Mirotić sa po 15 poena, dok je Gavrić imao 11. Kod gostiju Miljanić je postigao 14, Tadić 12, a Živanović 11 poena.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac KK Sutjeska Nikšić aba 2 liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC