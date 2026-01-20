logo
Darko Talić riješio meč u Herceg Novom: Crveno-plavi ostvarili veliku pobjedu u borbi za Top 8

Darko Talić riješio meč u Herceg Novom: Crveno-plavi ostvarili veliku pobjedu u borbi za Top 8

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Plejmejker Banjalučana postigao je ključne poene u trijumfu nad Primorjem 1945 (65:71).

ABA 2 liga Primorje Borac Izvor: Primorje 1945

KK Borac Banja Luka uknjižio je ovog utorka veoma bitnu pobjedu u borbi za Top 8 ABA 2 lige. Izabranici Marka Šćekića slavili su u Herceg Novom poslije duela sa Primorjem (65:71), što im je bio četvrti ovosezonski trijumf u drugorazrednom regionalnom takmičenju. Omogućilo im je to da se na tabeli uživo probiju do pete pozicije sa 10 bodova, koliko imaju i trećeplasirani Zlatibor i četvrtoplasirana Vojvodina.

Za nijansu je prvo poluvrijeme bolje odigrao predstavnik Crne Gore, koji je drugih 20 minuta uz prednost od šest poena (40:34). Na odličan način su gosti odgovorili u trećem kvartalu, postigavši 19, a primivši samo osam poena, pa su u završnih 10 minuta ušli uz pet poena "viška" (48:53).

Pokazalo se na kraju da su za pobjedu gostiju ključni bili poeni Darka Talića pola minuta prije kraja. Nakon što je Jovan Šljivančanin postigao trojku za -2 Primorja (65:67), Talić je jedan prodor krunisao polaganjem, da bi odmah potom Nikola Rakočević prilikom šutra za tri poena nagazio aut-liniju. Time je propala i posljednja nada Crnogoraca da iz ovog susreta mogu da izađu neporaženi.

Kad je riječ o poenterskom učinku, upravo je Talić bio prvi strijelac gostiju sa 14 poena. Po 13 su dodali Srđan Adamović i Nikola Šarić, dok je Balša Mirotić postigao 11. U domaćem taboru, prednjačio je već pomenuti Šljivančanin sa 23 poena.

Do kraja ligaškog dijela ABA 2 lige KK Borac Banja Luka će 28. januara ugostiti nikšićku Sutjesku, dok će 4. marta gostovati Vršcu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

