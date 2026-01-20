Darko Talić riješio meč u Herceg Novom: Crveno-plavi ostvarili veliku pobjedu u borbi za Top 8

Plejmejker Banjalučana postigao je ključne poene u trijumfu nad Primorjem 1945 (65:71).

KK Borac Banja Luka uknjižio je ovog utorka veoma bitnu pobjedu u borbi za Top 8 ABA 2 lige. Izabranici Marka Šćekića slavili su u Herceg Novom poslije duela sa Primorjem (65:71), što im je bio četvrti ovosezonski trijumf u drugorazrednom regionalnom takmičenju. Omogućilo im je to da se na tabeli uživo probiju do pete pozicije sa 10 bodova, koliko imaju i trećeplasirani Zlatibor i četvrtoplasirana Vojvodina.

Za nijansu je prvo poluvrijeme bolje odigrao predstavnik Crne Gore, koji je drugih 20 minuta uz prednost od šest poena (40:34). Na odličan način su gosti odgovorili u trećem kvartalu, postigavši 19, a primivši samo osam poena, pa su u završnih 10 minuta ušli uz pet poena "viška" (48:53).

Pokazalo se na kraju da su za pobjedu gostiju ključni bili poeni Darka Talića pola minuta prije kraja. Nakon što je Jovan Šljivančanin postigao trojku za -2 Primorja (65:67), Talić je jedan prodor krunisao polaganjem, da bi odmah potom Nikola Rakočević prilikom šutra za tri poena nagazio aut-liniju. Time je propala i posljednja nada Crnogoraca da iz ovog susreta mogu da izađu neporaženi.

Kad je riječ o poenterskom učinku, upravo je Talić bio prvi strijelac gostiju sa 14 poena. Po 13 su dodali Srđan Adamović i Nikola Šarić, dok je Balša Mirotić postigao 11. U domaćem taboru, prednjačio je već pomenuti Šljivančanin sa 23 poena.

Do kraja ligaškog dijela ABA 2 lige KK Borac Banja Luka će 28. januara ugostiti nikšićku Sutjesku, dok će 4. marta gostovati Vršcu.

