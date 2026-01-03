logo
Banjalučani pobjedom započeli 2026. godinu: Crveno-plavi serijom 17:0 riješili meč u Živinicama

Banjalučani pobjedom započeli 2026. godinu: Crveno-plavi serijom 17:0 riješili meč u Živinicama

Autor Dragan Šutvić
Izabranici Marka Šćekića ostvarili su pobjedu u prvoj utakmici u novoj godini.

KK Borac Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

KK Borac Banja Luka trijumfalno je započeo 2026. godinu. U prvoj ligaškoj utakmici, crveno-plavi su upisali pobjedu u Živinicama, na gostovanju ekipi Basketa (69:81).

Meč su, ispostavilo se, prelomili za četiri i po minuta druge četvrtine. Debitant u bh. eliti je imao tri poena prednosti (25:22) sedam minuta prije kraja te dionice, ali je banjalučki tim u već pomenutom periodu napravio seriju 17:0 i odmakao 14 koraka pred kraj tog kvartala (25:39). Već do tada su gosti imali dvojicu "dvocifrenih" u svojim redovima, Balšu Mirotića (13) i Dušana Makitana (11).

Dvocifrena prednost rutinski je čuvana sve do ulaska u posljednja tri minuta. Basket je tada trojkom Alonza Vokera prišao na minus 9 (66:75), a samo tri minuta ranije kasnio je čak 19 poena za gostima (54:73). Ipak, snage i vremena za još jači udar i senzacionalni preokret nije bilo.

KK Borac Banja Luka je na kraju meč završio sa petoricom igrača sa dvocifrenim brojem poena. Makitan je na kraju bio najbolji strijelac sa 20 poena, Mirotić je upisao dva manje, Tajron Heris je uknjižio 12, a Boris Dragojević i Darko Talić po 10.

U ekipi Basketa istakao se već pomenuti Alonzo Voker sa 16 poena, Lamont MekKonel je dodao 14, a Lazar Đurović 11 poena.

(mondo.ba)

