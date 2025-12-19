Banjalučanima komšijski derbi Lige BiH: Crveno-plavi trijumfovali u Aleksandrovcu nad Studentom m:tel

Komšijski derbi 10. kola Lige BiH pripao je gostima.

Student m:tel i Borac Banja Luka odigrali su večeras komšijski derbi 10. kola Lige BiH, koji je završen trijumfom banjalučkog tima (76:81). Bila je ovo osma pobjeda za ekipu koju predvodi Marko Šćekić, uz jedan poraz, dok su izabranici Borisa Jokanovića nakon ovog meča na učinku 5-4.

Poslije zakucavanja Tarika Hrelje, Student m:tel stigao do 12:7 polovinom prve četvrtine. U posljednjem minutu uvodnog perioda, postigli su domaći dvije dvije trojke. Pogodio je Stefan Milošević, a odmah potom i Krisition Aron Kurso, sa zvukom sirene, za 24:18 na semaforu pred drugi kvartal.

Sredinom druge četvrtine, Student m:tel je serijom 7:0 prvi put došao do dvocifrenog kapitala (38:27), pa je Marko Šćekić morao da zatraži minut odmora za gostujuće košarkaše. Dobrom sekvencom Darka Talića, koji je u narednih nekoliko minuta upisao 8 poena, Borac Banja Luka je prišao na poen minusa (40:39), da bi poslije zakucavanja Srđana Adamovića i dvojke Boriše Zirojevića otišao na "veliki odmor" uz plus tri (40:43).

Početak trećeg kvartala pripao je domaćima, koji su serijom 8:0 stigli do 48.43. Gosti su, međutim, imali spreman odgovor, u vidu serije 10:2, za povratak prednosti sa pauze (50:53), koju su zadržali i pred ulazak u posljednji desetominutni period (59:62). Trojku je za 59:67 pogodio Balša Mirotić, pa je trener Studenta Boris Jokanović bio primoran da reaguje tajm-autom. Gosti su, međutim, nakon toga došli i do dvocifrene prednosti (63:75), sredinom završnog perioda, ali je Student, uz par grešaka Šćekićevih izabranika, prišao na samo tri koraka zaostatka (72:75).

Poslije iskorištenih slobodnih bacanja i dvojke Balše Mirotića, odmakao je tim iz Banjaluke na sedam poena plusa (72:79), dok je ključne koševe, sa "penala" za konačnih 76:81, uknjižio Darko Talić, koji je ujedno bio i najefikasniji na parketu, sa 20 poena. Drugi strijelac gostujućeg sastava u ovom susretu bio je Balša Mirotić sa 15 poena, dok je odličnu partiju prikazao i Dušan Makitan, uz 14 poena i isto toliko skokova.

Kod Studenta m:tel, prednjačio je Kristijan Ateljević sa 16 poena, Stefan Milošević se zaustavio na 15, Nikola Stanojević je uknjižio 11, a Tarik Hrelja 10.

I jedne i druge čekaju obaveze u ABA 2 ligi tokom sljedeće sedmice. Student m:tel će već u ponedjeljak od 20.00 časova gostovati Vršcu, dok će Borac Banja Luka biti domaćin TFT-u, u četvrtak od 18.00 časova.

STUDENT M:TEL: Ateljević 16, Jovičić 8, Milošević 15, Hrelja 10, Duvnjak 7, Galić, Kurso 9, Milovanović, Žižić, Stojić, Stanojević 11, Mudreša.

BORAC BANJA LUKA: Heris 15, Adamović 4, Gavrić 9, Makitan 14 (14 skokova), Talić 20 (7 skokova), Zirojević 2, Stevanović, Dragojević, Đurović, Mirotić 15, Šarić 2, Kovačević.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – 10. kolo

Student m:tel – Borac Banja Luka 76:81

Subota (20. decembar):

Slavija – Leotar

Jahorina – Radnički

Mladost – Orlovik

Basket – Široki

Odigrano:

Sloboda – Zrinjski 97:74

Promo slobodan.

Tablice omogućuje

