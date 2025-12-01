Podnio ostavku, pa se predomislio! Siniša Jovanović ostaje u Mladosti: "Nisam mogao da odem iz kluba koji tone"

Siniša Jovanović ipak ostaje trener mrkonjićkog tima.

Siniša Jovanović je prije 15-ak dana napustio klupu mrkonjićke Mladosti nakon niza poraza podnijevši ostavku – ali se sada vratio za kormilo.

Nakon pet vezanih neuspjeha u prvenstvu, Jovanović je odlučio da se povuče sa mjesta glavnog trenera. Prihvatio je, međutim, da ostane u stručnom štabu i pomogne novom strategu, ali kako isti nije još uvijek pronađen, odlučio je da se vrati vođenju ekipe, piše Glas Srpske.

"Iz moralnih razloga zbog loših rezultata podnio sam ostavku nakon poraza od Živinica. Imao sam dogovor sa ljudima iz kluba da ostanem pri stručnom štabu i pomognem novom treneru koliko mogu. Kako uprava nije pronašla adekvatno rješenje na poziciji trenera uskočio sam da pomognem ekipi koja je nekoliko dana bila bez treninga. Nisam mogao da ostavim klub koji tone već želim pokušati da spasim situaciju koliko mogu. Vojnik sam kluba kojeg zajedno treba da sačuvamo od ispadanja", rekao je Jovanović za ovaj list.

Novi "debi" na klupi Mladosti Jovanović će imati u subotu, 6. decembra, kada će u Mrkonjić Gradu gostovati Zrinjski.

