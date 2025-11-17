Mladost nakon 0:5 ostala bez trenera: "Vrijeme je da se pokuša sa novom energijom"

"Fenjeraš" Lige BiH kreće u potragu za novim šefom struke.

Izvor: Facebook/KK Mladost Mrkonjić Grad

Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić Grada ostali su bez trenera nakon prvih pet utakmica u novoj sezoni.

Mrkonjićani u dosadašnjem toku takmičarske godine nisu ostvarili nijedan trijumf, a posljednji u nizu neuspjeha upisan je proteklog vikenda na domaćem terenu protiv Basketa iz Živinica (64:67), debitanta u eliti.

Mladost je "zakucana" za posljednje mjesto na tabeli, pa je trener Siniša Jovanović donio odluku da se povuče sa funkcije.

"Nakon poraza na domaćem terenu od ekipe Basket Živinice, u dogovoru sa upravom kluba donijeli smo zajedničku odluku da ne budem više trener prvog tima, da se pokuša kroz neku novu energiju sa novim trenerom krenuti u bolje dane i pobjede. Ovim putem bih se zahvalio svima u klubu na podršci, kao i ljudima koji su dolazili u dvoranu, iako nismo igrama to zaslužili. Pozvao bih ih i ovim putem da daju podršku igračima i novom treneru, ko god da bude, kako bi naš klub i sljedeće godine igrao Premijer ligu", rekao je sad već bivši trener Mladosti za MG Forum.

Prvi naredni meč u Ligi BiH Mladost će odigrati predstojećeg vikenda na Pecari protiv Širokog, dok je naredni rival pred domaćom publikom ekipa Zrinjskog, prvog vikenda u decembru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)