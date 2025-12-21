Štimac čestitao Banjalučanima na tituli jesenjeg šampiona: Vodiće se mrtva trka Borca i Zrinjskog!

Igor Štimac poslije pobjede nad Borcem priznao je da je Zrinjski imao malo sreće, te istakao da će se njegova ekipa sada spremiti za proljećni dio sezone u kojem će jurišati na trofeje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ekipa Zrinjskog savladala je u nedjelju Borac 1:0 u posljednjem meču jesenjeg dijela sezone i tako smanjikla zaostatak za crveno-plavima na samo tri boda.

"Plemići“ su do trijumfa stigli golom Šakote iz odbitnak nakon promašenog jedanaesterca i tako upisala čak četvrtu vezanu pobjedu nad Borcem na njegovom terenu.

Trener Zrinjskog Igor Štimac poslije meča priznao je da je njegova ekipa imala malo sreće, ali i istakao dobru partiju Tina Sajke, inače trećeg golmana „plemića“ koji je stivajem okolnosti dobio priliku na ovom meču i debitovao u dresu Zrinjskog na najbolji mogući način.

"Mislim da je utakmica obilovala interesantnim detaljima, oni koji vole fudbal mogli su da uživaju u fudbalu., šansama, borbenosti uistinu dva najbolja kluba u BIH. Mi smo na kraju imali malo više sreće, Borac se propisno ispromašivao i naš golman treći kojeg smo nedavno uzeli za ovakav slučaj potrebe je briljirao. To su razlozi zbog kojih nosimo bodove kući. Ovo nas realno ostavlja u vrlo izglednim pozicijama za nastavak prvenstva. Očigledno će se boriti ta mrtva trka između Borca i Zrinjskog. Žalio bih na krjau svima da čestitam predstojeće praznike, da svi proslave sa svojim prodicama u sreći i zdravlju i Božić i Novu godinu, pa opet Božić vaš i Novu godinu. Ljudi, uživajte u ljubavi i idemo raditi i takmičiti se“, rekao je Štimac.

Na pitanje da li je Zrinjski u nedjelju dobio i više nego što je očekivao u Banjaluci Štimac je odgovorio:

"Došli smo tu u jednoj neugodnoj situaciji. Imali smo nedavno dva boda prednosti, sve je izgledalo jako blistavo i onda su nam se desile neugodne stvari sa virozom koja se uvukla u svlačionicu, otpadenjem devet, deset igrača, povredama prva dva golmna.. Sve ovo što su moji momci izdražali oni su izdržali jer imaju jedno veliko sportsko srce, jer su otporni i bez obzzira na praženjenja u evropskim utakmicama bili su psremni podići se, othrvati se problemima i pokazati da imaju veliko srce i nositi časno dres Zrinjskog. Na tome im svaka čast“.

Trener Zrinjskog prokomentarisao je i povredu kapitena Nemanje Bilbije zbog koje je morao da napusti teren u prvom poluvremenu.

"Rano je još govoriti, Nemanja je bio načet, insistirao je da igra. Kada igrač ima takvu želju, kada ga nešto boli i kada nosi te probleme onda je teško kapitenu uskratiti tu želju koju ima. Ovo je i njegov grad, htio se pokazati, ali imao je tu nesreću, nezgodan doskok i pogoršao je stanje te povrede. Ali imamo sada dovoljno vremena da se svi igrači oporave i pripreme za ono što nas čeka. Za dve sedmice čeka nas početak priprema za nastavak takmičenje,a nadam se da ćemo se malo i pojačati tokom pauze, malo konsolidovati na nekim pozicijama i jurnuti na proljeće po trofeje".

Jedan od najzaslužnijih za pobjedu Zrinjskog bio je i Igor Savić, veznjak koji se na ovoj utakmici našao u zadnjoj liniji "plemića".

"Igor je energetski naš najkvalitetniji igrač. Danas smo i pripremili to iznenađenje ekipi Borca sa njim u centralnoj poiziviji sa tri centarhalfa , a u trenucima kada smo imali lopsu tražili smo od njega da napravi dodatan napšor i igra tu ’šesticu’, tog veznog i još više napravi rizika i napora i to je uraodilo plodom. Sa njim imamo jednu opciju sjajnu za budućnost na poziciji centarhalfa, jasno je da se radi o polivalentnom igraču i po meni on može puno više dati na poziciji centarhalfa, ali pun ga je teren gdje god ga stavite on će odraditi svoje", prokomentarisao je Štimac sjajnu partiju Savića.

Na kraju je čestitao Borcu na tituli jesenjeg šampiona.

"Da ne zaboravim, čestitam Borcu na osvajanju titule jesenjeg šampiona, imaju tri boda prednosti. Bilo im je dosta lakše nego nama jer smo mi imali te evropske napore, oni su imali dovoljno vremena za odmor između utakmica. Biće vrlo interesantno. Sarajevo se diglo isto tako, biće interesantnih utakmica, nadam se da će biti ljepšeg vremena i da ćemo svi zajedno uživati u dobrom fudbalu“, zaključio je Štimac.