Bosna slavila u Laktašima: Igokea m:tel niže poraze u ABA ligi

Sarajevski "studenti" trijumfovali su u Laktašima, u bh. derbiju 3. kola Top 8 faze ABA lige.

Igokea m:tel nastavila je da bilježi poraze u ABA ligi. Izabranici Nenada Stefanovića doživjeli su ove subote neuspjeh pred svojom publikom u duelu sa Bosnom (66:73), koja se ovim trijumfom "odlijepila" od ekipe iz Aleksandrovca na dnu Top 8 grupe.

Igokea m:tel je, štaviše, upisala treći uzastopni poraz od početka takmičenja u ovoj fazi sezone, a čak sedmi u posljednjih osam utakmica u regionalnom takmičenju. Jedina pobjeda u ovom periodu ostvarena je 8. februara protiv Krke, na gostujućem terenu poslije produžetka (85:86).

U prvom poluvremenu veoma tvrdog meča u Laktašima, ni jedna ni druga ekipa nije uspjela da ostvari prednost veću od pet poena. Tako su Aleksandrovčani u prvoj dionici odmakli na 14:10, Bosna u drugom kvartalu odmakla na 17:22, da bi prvih 20 minuta bilo završeno trojkom Ahmada Rorija za 34:31.

Tim Muhameda Pašalića je u uvodu trećeg kvartala preokrenuo rezultat, a poslije rezultatske klackalice odmakao na dvocifreni plus na nešto manje od 4 minuta do kraja meča.

Od 53:55, koliko je bilo na semaforu sedam minuta prije posljednjeg oglašavanja sirene, Sarajlije su serijom 11:2 odmakle na +11 (55:66). Odličnu sekvencu gostiju poenima iz kontranapada zaključio je Alfonso Plamer, poenima iz kontranapada.

Bio je to 18. poen Amerikanca, koji je čak 12 postigao van linije od 6.75 poena. Nije, međutim, bio najbolji strijelac pobjedničke ekipe pošto se Janari Joesar zaustavio na 20, pri čemu mu je nedostajao jedan skok za dabl-dabl.

Kod Igokee m:tel, prvo ime bio je Strahinja Gavrilović sa 17 poena, dok su Natanijel Pjer-Luis i Ahmad Rori upisali po 13.

IGOKEA M:TEL: Gavrilović 17, Mustapić, Ilić 6, Pjer-Luis 13, Antunović, Lazić 5, Rori 13, Topolović, Popović, Bes 6, Milosavljević 6, Musić.

BOSNA: Jang 8, Atić 5, Halilović 4, Delalić, Gutić, Manojlović, Šalić 6, Joesar 20, Karuters 6, Zubac 4, Kovačević 2, Plamer 18.

