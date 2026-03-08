logo
Trener Igokee m:tel nakon debakla u Podgorici: Sredinom druge četvrtine smo prestali da igramo!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaši Igokee m:tel ni 17. put uzastopno nisu uspjeli da izbjegnu poraz od Budućnosti u dvorani "Morača".

Nenad Stefanović na utakmici Budućnost - Igokea Izvor: KK Budućnost/Filip Filipović

"Igosi" su u nedjelju u okviru drugog kola Top 8 faze ABA lige doživjeli debakl u Podgorici, gdje su više nego ubjedljivo poraženi od Budućnosti rezultatom 99:67.

Trener šampiona Bosne i Hercegovine Nenad Stefanović je poslije meča najprije čestitao Budućnosti na zasluženoj pobjedi, a onda kratko analizirao razloge novog poraza.

"Faktički od nekog kraja prve četvrtine, kada smo promašili 'zicer' za 17:15, pa se to završi 19:13, a potom od polovine druge četvrtine kada je bilo 26:22, mi smo manje-više, prestali da igramo. To je bila serija 7:0, poluvrijeme je završeno '-18', treća četvrtina katastrofalna i da kažem, neka korektna reakcija u četvrtoj četvrtini, tako da nema nešto puno da se priča. Zaslužena pobjeda Budućnosti, pokazali su danas da su bolji i čvršći tim. Imali su mnogo više raspoloženih igrača i to je to", rekao je Stefanović i dodao da sada njegove izabranike očekuje dvoboj sa sarajevskom Bosnom naredne subote u okviru trćeg kola regionalnog takmičenja.

"Nas čeka put nazad, odmor, pa utakmica sa Bosnom u subotu u Laktašima. I srećno Podgoričanima u srijedu (osmina finala Evrokupa protiv Kluža. prim.aut)", istakao je trener "igosa".

(MONDO)

