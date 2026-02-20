Borac nakon velike drame savladao Igokeu: Banjalučani u finalu Kupa BiH nakon 18 godina!

Košarkaši banjalučkog Borca drugi su finalisti Kupa "Mirza Delibašić".

Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Košarkaši Igokee neće braniti trofej u Kupu BiH "Mirza Delibašić" jer ih je banjalučki Borac eliminisao u polufinalu! Nakon velike drame u "Boriku", Borac je slavio 87:83 i zakazao finale sa sarajevskom Bosnom. Biće ovo prvi put nakon 18 godina da Banjalučani igraju finale Kupa BiH.

BORAC - IGOKEA M:TEL 87:83 (21:29, 23:20, 25:13, 18:21)

Iako je Igokea u drugi poluvrinalni meč ušla sa ulogom favorita, nije uspjela to da pokaže na terenu, a ključna je bila treća četvrtina u kojoj su "crveno-plavi" ubacili 12 poena više od rivala i najavili veliki trijumf.

U prvoj četvrtini napravila je osam poena razlike, ali Banjalučani se nisu dali, pa su do poluvremena smanjili zaostatak na pet poena. Košarkaši Borca nakon preokreta dugo su držali prednosti, pokušali su Aleksandrovčani u finišu da se vrate, a onda je viđena prava drama. Smjenjivale su se ekipe u vođstvu, Igokea je imala egal (83:83), a onda su domaći bili precizni sa linije penala i koševima Darka Talića i Srđana Gavrića stigli do velikog trijumfa.

Nikola Šarić u timu Borca postigao je 20 poena, a pratili su ga Dušan Makitan sa 16 i 10 skokova, Srđan Gavrić sa 14 i Tajron Heris sa deset poena. Igokea je imala petoricu igrača sa dvocifrenim učinkom: Aleksandar Lazić sa 18 poena bio je najefikasniji, poen manje ubacio je Strahinja Gavrilović, 15 je dodao Natanijel Pjer-Luis, 12 Nikola Popović, a Dragan Milosavljević 10. Maliku Roriju Ahmadu poen je nedostajao za dabl-dabl učinak, imao je devet poena i čak asistencija.

Finale je na programu u subotu od 20 časova u "Boriku".

KUP BIH "MIRZA DELIBAŠIĆ" - POLUFINALE: