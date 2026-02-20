Mizerna posjeta u banjalučkom "Boriku": Borba za finale Kupa BiH pred 85 gledalaca!

Bosna prvi finalista Kupa BiH "Mirza Delibašić".

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Izuzetno mali broj gledalaca ispratio je prvi polufinalni susret Kupa BiH "Mirza Delibašić", koji je odigran u banjalučkom "Boriku".

Duel za finale, između sarajevske Bosne i Širokog, gledalo je svega 85 ljubitelja košarka, prenosi "Košarka 24", a na kraju je trijumfovao sarajevski tim 90:71 i plasirao se u finale.

BOSNA - ŠIROKI 90:71 (18:22, 26:16, 31:14, 15:19)

Nakon uvodnih minuta, koji su pripali Sarajlijama, košarkaši Širokog ostatak prvog kvartala odigrali su bolje i riješili ga u svoju koristi rezultatom 22:18. Ipak, druga četvrtina bolje je počela za "studente". Serijom 8:0 Bosna je vratila prednost na svoju stranu, a onda sredinom kvartala povela sa tada maksimalnih "plus šest"- 34:28, koju je sačuvala do odlaska na odmor. Na poluvrijeme je sarajevski tim otišao s prednošću 44:38.

Razigrali su se igrači Bosne nakon dolaska sa pauze, pa su u 24. minutu već imali 56:40 i tu je pitanje pobjednika već bilo riješeno. U trećoj četvrtini sarajevski tim ubacio je 31 poen, a rival svega 14. U finišu treće dionice imala je Bosna i "plus 26" (75:49). Rutinski su "studenti" priveli meč kraju i plasirali se u finale.

Alfonso Plamer predvodio je Bosnu sa 22 poena, Majkl Jang dodao je 13, dok su Edin Atić i Janari Joesar ubacili po 12. U poraženom timu Džejlin Mekriri imao je 21 poen, a dvocifren poenterski učinak upisali su još Matej Bošnjak (15), Dmitrik Trajs (14) i Josip Čović (11).

Od 20 časova, takođe u "Boriku", na programu je drugi polufinalni susret, u kojem se sastaju domaći Borac i branilac trofeja Igokea m:tel. Nadamo se da će ovaj susret ispratiti veći broj gledalaca.

KUP BIH "MIRZA DELIBAŠIĆ" - POLUFINALE:

Bosna - Široki 90:71

Borac - Igokea m:tel (20.00)