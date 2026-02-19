Nenad Stefanović i Marko Šćekić najavili polufinale Kupa BiH između Borca i Igokee m:tel

U petak su na rasporedu polufinalni mečevi Kupa Bosne i Hercegovine "Mirza Delibašić" u kojem se sastaju Široki i Bosna (17.00), odnosno Borac i Igokea m:tel (20.00).

Igokea m:tel je uz Bosnu glavni favorit za osvajanje 12. pehara i u tom pravcu je trener "igosa" i prokomentarisao predstojeći duel sa banjalučkim klubom.

"Sutra se sastajemo sa jednom odličnom ekipom Borca, koja igra jako dobro ove sezone. Plasman u domaćoj ligi to pokazuje i rezultati u ABA 2 ligi, a da nije bilo povreda i nekih odlazaka mislim da bi bili konkurentni za vrh tabele do samog kraja i naravno da su uvijek posebno motivisani u duelima s nama što je sasvim normalno. Naš cilj se zna, to je da pobijedimo i uđemo u finale i da se borimo za prvi trofej ove sezone", rekao je Stefanović, a prenio klupski sajt.

Njegov kolega sa banjalučke klupe Marko Šćekić je poručio da će Borac učiniti sve da iznenadi favorizovanog branioca trofeja iz Aleksandrovca.

"Biće nam jako teško protiv Igokee koja je favorit u ovom susretu. U posljednje vrijeme ekipa igra mnogo bolje nego ranije kada su imali dosta problema sa povredama i promjenama igrača. Istina, izgubili su neke utakmice, ali protiv prejakih timova koji igraju u Evroligi. Raduje me da su svi moji igrači spremni i na raspolaganju. Tajron Heris se oporavio od povrede i tu je s nama", istakao je Šćekić, a prenio "Glas Srpske".

PAROVI POLUFINALA

Petak

Široki - Bosna (17.00)

Borac - Igokea m:tel (20.00)

Subota

FINALE (20.00)

SVI DOSADAŠNJI POBJEDNICI KUPA BiH

2025/2026 ?

2024/2025/KK Igokea (Aleksandrovac)

2023/2024 KK Bosna (Sarajevo)

2022/2023. KK Igokea (Aleksandrovac)

2021/2022. KK Igokea (Aleksandrovac)

2020/2021. KK Igokea (Aleksandrovac)

2019/2020. KK Spars Realway (Sarajevo)

2018/2019. KK Igokea (Aleksandrovac)

2017/2018. KK Igokea (Aleksandrovac)

2016/2017. KK Igokea (Aleksandrovac)

2015/2016. KK Igokea (Aleksandrovac)

2014/2015. KK Igokea (Aleksandrovac)

2013/2014. HKK Široki (Široki Brijeg)

2012/2013. KK Igokea (Aleksandrovac)

2011/2012. HKK Široki (Široki Brijeg)

2010/2011. HKK Široki (Široki Brijeg)

2009/2010. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2008/2009. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2007/2008. HKK Široki (Široki Brijeg)

2006/2007. KK Igokea Partizan (Aleksandrovac)

2005/2006. HKK Široki (Široki Brijeg)

2004/2005. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2003/2004. HKK Široki (Široki Brijeg)

2002/2003. HKK Široki (Široki Brijeg)

2001/2002. HKK Široki (Široki Brijeg)

2000/2001. KK Sloboda Dita (Tuzla)

1999/2000. KK Borac Nektar (Banjaluka)

