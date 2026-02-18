Kup BiH "Mirza Delibašić" predstojećeg vikenda u Banjaluci: Igokea m:tel i Bosna favoriti

Predstojećeg vikenda u banjalučkoj dvorani "Borik" biće odigrana završnica Kupa Bosne i Hercegovine u košarci.

Na završnom turniru Kupa Mirza Delibašić, igraće sarajevska Bosna i Široki u prvom polufinalu, dok će u drugom ogledu Borac ugostiti branioca trofeja Igokeu m:tel, koja je rekorder po broju osvojenih titula u ovom takmičenju (11) i favorit za novi pehar.

"Igosi" su prošle sezone u finalu savladali Bosnu, koja je godinu ranije osvojila trofej, prvi put nakon 14 godina.

I ove sezone, "studenti" su barem na papiru takođe jedan od favorita s obzirom da su ove sezone odlično igrali u ABA ligi i izborili plasman u plej-of, kao i u FIBA Evropa kupu, gdje su osigurali plasman u četvrtfinale.

Široki i banjalučki Borac, koji su ABA 2 ligaši, nisu među favoritima, međutim, u jednoj utakmici je sve moguće, pa tako i eventualne pobjede ekipa sa "Pecare" odnosno crveno-plavih, posebno ukoliko banjalučka publika bude ispunila dvoranu "Borik".

Polufinala se igraju u subotu, a za nedjelju je rezervisano finale Kupa BiH.

PAROVI POLUFINALA

Široki - Bosna (17.00)

Borac - Igokea m:tel (20.00)

FINALE (20.00)

SVI DOSADAŠNJI POBJEDNICI KUPA BiH

2025/2026 ?

2024/2025/KK Igokea (Aleksandrovac)

2023/2024 KK Bosna (Sarajevo)

2022/2023. KK Igokea (Aleksandrovac)

2021/2022. KK Igokea (Aleksandrovac)

2020/2021. KK Igokea (Aleksandrovac)

2019/2020. KK Spars Realway (Sarajevo)

2018/2019. KK Igokea (Aleksandrovac)

2017/2018. KK Igokea (Aleksandrovac)

2016/2017. KK Igokea (Aleksandrovac)

2015/2016. KK Igokea (Aleksandrovac)

2014/2015. KK Igokea (Aleksandrovac)

2013/2014. HKK Široki (Široki Brijeg)

2012/2013. KK Igokea (Aleksandrovac)

2011/2012. HKK Široki (Široki Brijeg)

2010/2011. HKK Široki (Široki Brijeg)

2009/2010. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2008/2009. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2007/2008. HKK Široki (Široki Brijeg)

2006/2007. KK Igokea Partizan (Aleksandrovac)

2005/2006. HKK Široki (Široki Brijeg)

2004/2005. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2003/2004. HKK Široki (Široki Brijeg)

2002/2003. HKK Široki (Široki Brijeg)

2001/2002. HKK Široki (Široki Brijeg)

2000/2001. KK Sloboda Dita (Tuzla)

1999/2000. KK Borac Nektar (Banjaluka)

