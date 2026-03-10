U Doboju pretučen Aleksandar Kosorić, tim menadžer Željezničara

Nakon revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH između Sloge i Željezničara u Doboju došlo je do ozbiljnog incidenta I tuče u kojoj je deblji kraj izvukao tim menadžer sarajevskog kluba Aleksandar Kosorić.

Dobojski tim je prošao u polufinale najmasovnijeg takmičenja nakon boljeg izvođenja penala, a onda su uslijedili incidenti.

Sarajevski “Avaz” objavio je da je u metežu napadnut tim-menadžer Željezničara Aleksandar Kosorić, kojeg je, navodno u glavu udario jedan od zaposlenika Sloge.

U zaštitu Kosorića odmah su stali igrači Željezničara Sulejman Krpić i Samir Radovac, nakon čega je intervenisala dobojska policija i sačinjen je zvanični zapisnik o sukobima.

Više informacija očekuje su u srijedu.

