U Doboju pretučen Aleksandar Kosorić, tim menadžer Željezničara

Nakon revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH između Sloge i Željezničara u Doboju došlo je do ozbiljnog incidenta I tuče u kojoj je deblji kraj izvukao tim menadžer sarajevskog kluba Aleksandar Kosorić.
Dobojski tim je prošao u polufinale najmasovnijeg takmičenja nakon boljeg izvođenja penala, a onda su uslijedili incidenti.
Sarajevski “Avaz” objavio je da je u metežu napadnut tim-menadžer Željezničara Aleksandar Kosorić, kojeg je, navodno u glavu udario jedan od zaposlenika Sloge.
U zaštitu Kosorića odmah su stali igrači Željezničara Sulejman Krpić i Samir Radovac, nakon čega je intervenisala dobojska policija i sačinjen je zvanični zapisnik o sukobima.
Više informacija očekuje su u srijedu.
(MONDO)