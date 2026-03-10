logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Doboju pretučen Aleksandar Kosorić, tim menadžer Željezničara

U Doboju pretučen Aleksandar Kosorić, tim menadžer Željezničara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nakon revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH između Sloge i Željezničara u Doboju došlo je do ozbiljnog incidenta I tuče u kojoj je deblji kraj izvukao tim menadžer sarajevskog kluba Aleksandar Kosorić.

U Doboju pretučen Aleksandar Kosorić, tim-menadžer Željezničara Izvor: MONDO

Dobojski tim je prošao u polufinale najmasovnijeg takmičenja nakon boljeg izvođenja penala, a onda su uslijedili incidenti.

Sarajevski “Avaz” objavio je da je u metežu napadnut tim-menadžer Željezničara Aleksandar Kosorić, kojeg je, navodno u glavu udario jedan od zaposlenika Sloge.

U zaštitu Kosorića odmah su stali igrači Željezničara Sulejman Krpić i Samir Radovac, nakon čega je intervenisala dobojska policija i sačinjen je zvanični zapisnik o sukobima.

Više informacija očekuje su u srijedu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar FK Sloga Doboj Kup BiH tuča Aleksandar Kosorić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC