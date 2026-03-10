Sedma serija penala i prečka odlučili prvog putnika u polufinale Kupa BiH (VIDEO)

Prvi polufinalista Kupa Bosne i Hercegovine je Sloga iz Doboja, koja je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca eliminisala sarajevski Željezničar u revanšu četvrtfinala.

Nakon minimalne pobjede na "Grbavici", gdje je sarajevsku mrežu pogodio Toni Jović, fudbaleri Sloge su u revanšu poraženi istim rezultatom pogotkom Enesa Alića, pa je potvrda prolaska među četiri najbolje ekipe najmasovnijeg takmičenja morala da padne nakon penala.

SLOGA - ŽELJEZNIČAR 0:1 (0:0), penalima 5:4

Iako su sarajevski fudbaleri na debiju trenera Save Miloševića u Premijer ligi BiH stigli do ubjedljivog trijumfa na dobojskim "Lukama" (0:3), u utorak je počelo veoma oprezno jer su oba tima više vodila računa o svom golu a ne kako da napadnu protivnički.

Prvi je u 10. minutu zaprijetio Fedor Predragović, čiji je udarac završio visoko iznad prečke Željinog gola pa Vedad Muftić nije imao potrebe za intervencijom.

Dobojski tim je imao terensku inicijativu ali nije prijetio gostima sa "Grbavice" do 27. minuta kada je Toni Jović bio u prilici da uputi kvalitetan centaršut u kazneni prostor, ali to je loše učinio napadač Sloge.

I onda pet minuta kasnije najbolja šansa na drugoj strani - golman Dobojlija Filip Erić je odlično odbranio udarac Enesa Alića sa 20-ak metara.

Igrao se 38. minut kada je poslije oštrog centaršuta Nigerijca Edvina Odinake, Vini Peišoto pogodio mrežu, ali je linijski sudija podigao zastavicu i gol je poništen i nakon provjere u VAR sobi.

Sjajno je u 43. minutu prošao Odinaka po desnoj strani i centrirao u peterac, gdje je Jović otklonio opasnost, ali samo minut kasnije dobojski tim je kapitulirao.

Fantastično je Deni Milošević petom uposlio Enesa Alića, koji je sam izišao ispred Erića i poslao loptu u desni ugao - 0:1.

Na početku drugog dijela, Sloga je propustila šansu za izjednačenje. U 55. minutu odlično je šutirao Albin Omić, ali siguran je bio golman Vedad Muftić.

Pet minuta kasnije lopta je u ruku pogodila Milana Milanoviča u kaznenom prostoru dobojske ekipe a nakon intervencije iz VAR sobe, zenički sudija Ermin Sivac je pokazao na penal za Želju.

Odgovornost je preuzeo Alić, koji je prevario Erića, ali je prečka spasila Dobojlije i ostalo je 0:1.

Napadač Sloge Dejan Vidić je dva minuta prije kraja imao priliku da riješi pitanje prolaska u polufinale ali je šutirao u spoljni dio mreže, pa je odluka morala da padne poslije udaraca sa "bijele tačke".

Više sreće imali su domaći fudbaleri pošto je u sedmoj seriji penala prečku pogodio Dženan Šabić i Sloga je otišla u polufinale!

Na društvenim mrežama su odmah uslijedili snimci posljednjeg penala, koji je po mišljenju mnogih prešao gol-liniju, ali se VAR nije oglasio. Ipak, procijenite sami da li je Željo oštećen kod posljednjeg jedanaesterca.

Odlično su branili i Vedad Muftić i Filip Erić, obojica su "skinuli" po dva kaznena udarca, ali je sreća, odnosno prečka, i kod penala u regularnih 90 minuta, ali i u raspucavanju bila na strani Dobojlija.

PENALI

Tatar - brani Muftić!

Krpić - 0:1

Mehmedović - 1:1

Husković - brani Erić!

Dejanović - 2:1

Alić - 2:2

Omić - brani Muftić!

Galčev - brani Erić!

Vidić - 3:2

Žoao Erik - 3:3

Žerjal - 4:3

Nastić - 4:4

Perković - 5:4

Šabić - prečka!

SLOGA: Erić, Omić, Hasanović, Predragović, Mandić, Batar, Žerjal, Tatar, Kunić, Dejanović i Jović. Trener: Nedim Jusufbegović

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Galčev, Sedorf, Nastić, Alić, Pejić, Radovac, Odinaka, Milošević, Vini Peišoto i Jaganjac. Trener: Savo Milošević



KUP BiH - revanši četvrtfinala

Sloga - Željezničar 0:1 (0:1) - prvi meč 1:0.

Srijeda (sutra)

Velež - Sarajevo (prvi meč 1:0)

Zrinjski - GOŠK (prvi meč 2:1)

Srijeda, 17. mart

Radnik - Laktaši (prvi meč, 0:2)

