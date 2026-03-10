Veljko Paunović okupio najbolje iz Superlige Srbije: Ko se dokaže, igraće za "orlove"

Selektor Srbije Veljko Paunović okupio fudbalere iz Superlige Srbije u Staroj Pazovi.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupio je fudbalere iz klubova Superlige Srbije, koji su dobili poziv za učešće u selektivnoj utakmici.

Igrači domaćih klubova imaće priliku da se nametnu i pokažu formu, kvalitet i odnos koji su neophodni za mjesto u reprezentaciji.

Prvog dana boravka u Staroj Pazovi, igrači su odradili trening na terenu "Mišel Platini", a selektoru i njegovim kolegama iz stručnog štaba A reprezentacije, pomagali su članovi mlade reprezentacije, kao i dvojica selektora U21 i U19 selekcija, Zoran Mirković i Gordan Petrić.

U odnosu na posljednji spisak, došlo je do jedne promjene. Iz opravdanih razloga učešće je otkazao fudbaler Vojvodine Njegoš Petrović, a poziv je naknadno upućen Aleksi Cvetkoviću iz OFK Beograda.

Selektivna utakmica biće odigrana u sijredu, 11. marta, na terenu Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, sa početkom u 11.30 časova.

