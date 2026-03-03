Paunović zakazao utakmicu za igrače iz Superlige: Pozvao 25 igrača, ovo je spisak Srbije

Veljko Paunović je zakazao selektivnu utakmicu za fudblaere iz Superlige
Selektor Srbije Veljko Paunović je sa svojim stručnim štabom zakazao selektivnu utakmicu za fudbalere koji nastupaju u klubovima Superlige. Sve u okviru daljeg praćenja i procjene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.
"Inicijativa je potekla od selektora A reprezentacije Veljka Paunovića, koji je tokom prva tri mjeseca od stupanja na dužnost intenzivno pratio utakmice domaćeg šampionata. U tom periodu sa saradnicima je posmatrao veliki broj kandidata, prikupljao detaljne informacije, analizirao njihove nastupe i na osnovu svega viđenog formirao uži krug igrača koji nastupaju u elitnom rangu srpskog fudbala. Selektivna utakmica predstavlja još jedan korak u procesu formiranja najjačeg sastava državnog tima, uz jasnu poruku da vrata reprezentacije ostaju otvorena za sve koji kvalitetom, formom i odnosom prema obavezama zaslužuju poziv pod nacionalnu zastavu", navodi se u saopštenju.
Okupljanje je zakazano za utorak 10. mart u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, dok će selektivna utakmica biti odigrana 11. marta u 11.30 časova. Naglašeno je i da lista igrača nije konačna i da su mogući naknadni pozivi u narednim danima pojedinim fudbalerima i da će meč biti zatvoren, bez prisustva publike i medija.
Ovako izgleda spisak igrača:
- Luka Lijeskić (Radnički 1923)
- Dragan Rosić (Vojvodina)
- Željko Samčović (Novi Pazar)
- Mateja Gašić (Radnik)
- Lazar Nikolić (Vojvodina)
- Petar Petrović (Javor Matis)
- Mirko Milikić (Železničar Pančevo)
- Nikola Simić (Partizan)
- Nemanja Vidojević (Železničar Pančevo)
- Nikola Đuričić (Železničar Pančevo)
- Adem Avdić (Crvena zvezda)
- Vanja Dragojević (Partizan)
- Vasilije Novičić (IMT)
- Njegoš Petrović (Vojvodina)
- Stefan Pirgić (Železničar Pančevo)
- Filip Matijašević (Čukarički)
- Ognjen Ugrešić (Partizan)
- Vladimir Lučić (Crvena zvezda)
- Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo)
- Uroš Kabić (OFK Beograd)
- Nemanja Trifunović (Partizan)
- Lazar Ranđelović (Vojvodina)
- Milutin Vidosavljević (Vojvodina)
- Stefan Stanisavljević (Novi Pazar)
- Slobodan Tedić (Čukarički)