logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Paunović zakazao utakmicu za igrače iz Superlige: Pozvao 25 igrača, ovo je spisak Srbije

Paunović zakazao utakmicu za igrače iz Superlige: Pozvao 25 igrača, ovo je spisak Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Veljko Paunović je zakazao selektivnu utakmicu za fudblaere iz Superlige

Veljko Paunović zakazao utakmicu za igrače iz Superlige Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Selektor Srbije Veljko Paunović je sa svojim stručnim štabom zakazao selektivnu utakmicu za fudbalere koji nastupaju u klubovima Superlige. Sve u okviru daljeg praćenja i procjene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.

"Inicijativa je potekla od selektora A reprezentacije Veljka Paunovića, koji je tokom prva tri mjeseca od stupanja na dužnost intenzivno pratio utakmice domaćeg šampionata. U tom periodu sa saradnicima je posmatrao veliki broj kandidata, prikupljao detaljne informacije, analizirao njihove nastupe i na osnovu svega viđenog formirao uži krug igrača koji nastupaju u elitnom rangu srpskog fudbala. Selektivna utakmica predstavlja još jedan korak u procesu formiranja najjačeg sastava državnog tima, uz jasnu poruku da vrata reprezentacije ostaju otvorena za sve koji kvalitetom, formom i odnosom prema obavezama zaslužuju poziv pod nacionalnu zastavu", navodi se u saopštenju.

Okupljanje je zakazano za utorak 10. mart u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, dok će selektivna utakmica biti odigrana 11. marta u 11.30 časova. Naglašeno je i da lista igrača nije konačna i da su mogući naknadni pozivi u narednim danima pojedinim fudbalerima i da će meč biti zatvoren, bez prisustva publike i medija.

Ovako izgleda spisak igrača:

  • Luka Lijeskić (Radnički 1923)
  • Dragan Rosić (Vojvodina)
  • Željko Samčović (Novi Pazar)
  • Mateja Gašić (Radnik)
  • Lazar Nikolić (Vojvodina)
  • Petar Petrović (Javor Matis)
  • Mirko Milikić (Železničar Pančevo)
  • Nikola Simić (Partizan)
  • Nemanja Vidojević (Železničar Pančevo)
  • Nikola Đuričić (Železničar Pančevo)
  • Adem Avdić (Crvena zvezda)
  • Vanja Dragojević (Partizan)
  • Vasilije Novičić (IMT)
  • Njegoš Petrović (Vojvodina)
  • Stefan Pirgić (Železničar Pančevo)
  • Filip Matijašević (Čukarički)
  • Ognjen Ugrešić (Partizan)
  • Vladimir Lučić (Crvena zvezda)
  • Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo)
  • Uroš Kabić (OFK Beograd)
  • Nemanja Trifunović (Partizan)
  • Lazar Ranđelović (Vojvodina)
  • Milutin Vidosavljević (Vojvodina)
  • Stefan Stanisavljević (Novi Pazar)
  • Slobodan Tedić (Čukarički)

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Superliga Srbije Veljko Paunović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC