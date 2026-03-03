Paunović zakazao utakmicu za igrače iz Superlige: Pozvao 25 igrača, ovo je spisak Srbije

Veljko Paunović je zakazao selektivnu utakmicu za fudblaere iz Superlige

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Selektor Srbije Veljko Paunović je sa svojim stručnim štabom zakazao selektivnu utakmicu za fudbalere koji nastupaju u klubovima Superlige. Sve u okviru daljeg praćenja i procjene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.

"Inicijativa je potekla od selektora A reprezentacije Veljka Paunovića, koji je tokom prva tri mjeseca od stupanja na dužnost intenzivno pratio utakmice domaćeg šampionata. U tom periodu sa saradnicima je posmatrao veliki broj kandidata, prikupljao detaljne informacije, analizirao njihove nastupe i na osnovu svega viđenog formirao uži krug igrača koji nastupaju u elitnom rangu srpskog fudbala. Selektivna utakmica predstavlja još jedan korak u procesu formiranja najjačeg sastava državnog tima, uz jasnu poruku da vrata reprezentacije ostaju otvorena za sve koji kvalitetom, formom i odnosom prema obavezama zaslužuju poziv pod nacionalnu zastavu", navodi se u saopštenju.

Okupljanje je zakazano za utorak 10. mart u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, dok će selektivna utakmica biti odigrana 11. marta u 11.30 časova. Naglašeno je i da lista igrača nije konačna i da su mogući naknadni pozivi u narednim danima pojedinim fudbalerima i da će meč biti zatvoren, bez prisustva publike i medija.

Ovako izgleda spisak igrača: