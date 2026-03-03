logo
Neočekivan obrt oko Dušana Vlahovića!

Neočekivan obrt oko Dušana Vlahovića!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dušan Vlahović ponovo sjeda za pregovarački sto sa Juventusom i plan je da ostane.

Da li Dušan Vlahović ostaje u Juventusu Izvor: Profimedia/BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy

Već dvije godine Italija bruji o odlasku Dušana Vlahovića iz Juventusa, pošto nije mogao da se dogovori sa klubom oko novog ugovora. Prvo je Juventus pokušavao da ga ubijedi, pa kada je shvatio da traži previše - pokušao je da ga proda. Ni to nije upalilo, na kraju je Vlahovića zadržao u timu i djelovalo je da su se svi već pomirili da će na ljeto otići bez obeštećenja, međutim sada bi moglo da dođe do neočekivanog preokreta.

Kako piše čuveni italijanski insajder Fabricio Romano, Dušan Vlahović bi ipak mogao da ostane fudbaler Juventusa pošto se očekuje da u narednim danima ponovo sjedne za pregovarački sto sa čelnicima "stare dame" i da opet rasprave oko uslova novog ugovora.

Već unaprijed se govori da neće biti jasno zbog "visoke plate i zahtjeva srpskog fudbalera", ali bi činjenica da nema boljih ponuda, kao i da je ostvario dobar odnos sa novim trenerom Lučanom Spaletijem - mogli da budu ključni detalji.

Trenutno, Dušan Vlahović je van terena zbog povrede i trebalo bi uskoro da se ponovo nađe na terenu, a Juventus je i te kako patio u napadu bez njega. Sve do povrede, Vlahović je igrao vrlo dobro i činilo se da mu konačno odgovara neki trener u Torinu, međutim uslijedila je duža pauza, pošto ne igra već skoro tri mjeseca.

Kolika je plata Dušana Vlahovića?

Italijanski mediji objavili i da Vlahović u Juventusu ima godišnju platu od 19,44 miliona evra (bruto, bez uračunatog poreza), pa je jasno da "stara dama" ne može sebi da priušti da ponovo plaća toliko, posebno jer rezultati izostaju.

Kako piše "Korijere Delo sport", Vlahovićevi "prohtjevi" mogli bi da budu ključni u pregovorima. Navodno reprezentativac Srbije traži 10.000.000 evra godišnje zarade, kao i bonus za potpis od 15.000.000 evra, a vidjećemo da li će na kraju uspjeti da nađe zajednički jezik sa rukovodstvom.

