Koji su prohtjevi Dušana Vlahovića za odlazak iz Juventusa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Poznato je pod kojim uslovima bi Dušan Vlahović mogao da napusti Juventus na ljeto.

dusan vlahovic trazi platu od 10 miliona evra Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je već duže vrijeme van terena, a pitanje je da li ćemo ga ponovo gledati u dresu Juventusa. Navikli smo da bude zvijezda skoro svakog prelaznog roka, a sve izvjesnije je da će ovog ljeta konačno promijeniti sredinu. Najveći favorit za njegov potpis je Barselona, ali moguće je da dođe do problema zbog zahtjeva srpskog napadača.

Kako piše "Korijere Delo sport", Vlahovićevi "prohtjevi" mogli bi da budu ključni u pregovorima. Navodno reprezentativac Srbije traži 10.000.000 evra godišnje zarade, kao i bonus za potpis od 15.000.000 evra. On je u u Torinu najplaćeniji igrač sa platom od 12.000.000 evra, dok je i u Seriji A jedan od najplaćenijih.

Velikani se utrkuju

Osim Barselone, spominjali su se Bajern i nekoliko klubova iz Premijer lige, ali je Dušan navodno bliži Španiji. Katalonci ga vide kao zamjenu za Roberta Levandovskog, a situaciju mnogo olakšava što će od juna biti slobodan igrač.

Italijani pišu da nije zatvorena opcija ni Milan gdje bi Vlahović obnovio saradnju sa Masimilijanom Alegrijem. Ono što su dobre vijesti je da je Srbin počeo sa treninzima prije nekoliko dana i vidjećemo koliko će mu biti potrebno za povratak u staru formu. Dušan se povrijedio još u novembru, a do tog momenta je postigao tri gola na 13 mečeva koliko je odigrao ove sezone.

