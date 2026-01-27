Nove vijesti o povratku Dušana Vlahovića: Vraća se mnogo ranije nego što je planirano

Dušan Vlahović mogao bi da se vrati ranije nego što se očekivalo.

Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Dušan Vlahović (25) mogao bi da se vrati na teren mnogo ranije nego što je planirao. Vlahović se povrijedio se krajem novembra, a na teren bi mogao da se vrati već za meč protiv Intera koji je na programu 15. februara u 25. kolu Serije A. Ipak, situacija nije blistava.

Najprije je plan bio da će se Vlahović oporavljati tri mjeseca nakon povrede. Međutim, posljednje vijesti nagovijestile su da bi oporavak mogao da potraje, te da ćemo ga na terenu vidjeti tek u aprilu. Sada italijanski mediji tvrde da se ljekarski tim priprema da Vlahovića na teren vratio već za meč sredinom februara, kada će Juventus gostovati Interu.

Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia
Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Doduše, navodi se da je u fokusu meč protiv Intera, ali uz naglasak da će očigledno biti potreban oprez "stare dame" i samog Vlahovića.

Još jedna tema koja zanima navijače Juventusa, ali i srpsku publiku generalno, a to je - hoće li Vlahović ostati u Juventusu? Prije povrede srpski napadač je imao vrlo dobru formu, pronašao je ritam i bio je vrlo važan za tim Lućana Spaletija. Međutim, povreda je pokvarila planove, a dešavanja prije dolaska novog trenera nagovještavala su i da bi Vlahović lako mogao da napusti klub, možda i promeni ligu.

Takođe, klub je svjestan da ne želi da rizikuje odlazak Vlahovića kao slobodnog igrača, te će uskoro morati da reaguje kad je u pitanju Srbin. U suprotnom, Milan, Barselona i Bajern koji žele da ga dovedu imaće velike šanse za to.