Dušan Vlahović definitivno napušta Juventus: Kontakti već uspostavljeni

Srpski fudbaler Dušan Vlahović mogao bi da nastavi karijeru u Španiji.
Srpski napadač Dušan Vlahović trenutno se oporavlja od povrede i očekuje se da ga krajem marta ponovo vidimo na terenu. To ne sprečava velikane da se utrkuju za njegov potpis, a pošto mu u junu ističe ugovor sa Juventusom, nadaju se da će dovesti vrsnog napadača za pristojnu cijenu. U prvom redu za njegov angažman stoji španski velikan Barselona koja u njemu vidi zamjenu za Roberta Levandovskog.
Kako prenosi italijanska "Gazeta", Katalonci su već načinili prvi korak i uspostavili su kontakt sa Dušanovim agentom i za sada su prvi favorit za njegov potpis. Takođe, ono čime bi mogli da dodatno privuku Vlahovića je to što bi mu plata bila vjerovatno ista kao u Torinu - 12 miliona evra.
Navodno je i Bajern Minhen zainteresovan za Vlahovića, ali za sada nije preuzeo konkretne korake, dok Milan u ovom momentu ostaje po strani. Nema sumnje da je Barselona najprimamljivija destinacija za srpskog asa, tako da se očekuje da Srbin napusti Juventus gdje je imao neke blistave, ali i loše momente od dolaska iz Fiorentine 2022. godine.
Istina je da se šuškalo da bi Masimilijano Alegri mogao da ga pozove u Milan da obnove saradnju, ali to je malo vjerovatno kada sa druge strane ima poziv katalonskog giganta.
