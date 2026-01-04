logo
Dušan Vlahović definitivno napušta Juventus: Kontakti već uspostavljeni

Dušan Vlahović definitivno napušta Juventus: Kontakti već uspostavljeni

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski fudbaler Dušan Vlahović mogao bi da nastavi karijeru u Španiji.

Dušan Vlahović definitivno napušta Juventus Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović trenutno se oporavlja od povrede i očekuje se da ga krajem marta ponovo vidimo na terenu. To ne sprečava velikane da se utrkuju za njegov potpis, a pošto mu u junu ističe ugovor sa Juventusom, nadaju se da će dovesti vrsnog napadača za pristojnu cijenu. U prvom redu za njegov angažman stoji španski velikan Barselona koja u njemu vidi zamjenu za Roberta Levandovskog.

Kako prenosi italijanska "Gazeta", Katalonci su već načinili prvi korak i uspostavili su kontakt sa Dušanovim agentom i za sada su prvi favorit za njegov potpis. Takođe, ono čime bi mogli da dodatno privuku Vlahovića je to što bi mu plata bila vjerovatno ista kao u Torinu - 12 miliona evra. 

Navodno je i Bajern Minhen zainteresovan za Vlahovića, ali za sada nije preuzeo konkretne korake, dok Milan u ovom momentu ostaje po strani. Nema sumnje da je Barselona najprimamljivija destinacija za srpskog asa, tako da se očekuje da Srbin napusti Juventus gdje je imao neke blistave, ali i loše momente od dolaska iz Fiorentine 2022. godine.

Istina je da se šuškalo da bi Masimilijano Alegri mogao da ga pozove u Milan da obnove saradnju, ali to je malo vjerovatno kada sa druge strane ima poziv katalonskog giganta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Dušan Vlahović i Džud Belingem razmenili dresove
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Dušan Vlahović Juventus FK Barselona

