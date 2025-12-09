logo
Dušan Vlahović došao na trening Juventusa prvi put nakon operacije

Dušan Vlahović došao na trening Juventusa prvi put nakon operacije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dušan Vlahović pojavio se na treningu Juventus poslije operacije

Dušan Vlahović došao na trening Juventusa prvi put nakon operacije Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović pojavio se u javnosti nekoliko dana nakon operacije, a osmijeh na licu reprezentativca Srbije govori da je sve prošlo u najboljem redu. Vlahović je i fotografijama na društvenim mrežama potvrdio dobre vijesti.

Dušan Vlahović pojavio se na treningu Juventusa i poslije toga objavio tri fotografije na instagram profilu. Na prvoj se fudbaler "stare dame" nalazi na štakama, na jednoj sjedi na klupi, dok na drugoj već hoda, pa se time odaje utisak da se oporavak odvija po planu i da ćemo ga uskoro vidjeti na terenu. U opisu fotografije dodao je i bijelo srce, sunce i crno srce, pa je na slikovit način opisao Juventus čije su ovo boje.

Osim Vlahovića isti dan operisan je i njegov saigrač Federiko Gati, pa se može reći da dani iza nas nimalo nisu bili laki za Juventus. Srećom, fudbaleru su se brzo vratili u Torino, a pred njima je period oporavka i nada da će uskoro moći da ponovo pomognu ekipi.

Kako se povrijedio Dušan Vlahović?

Reprezentativac Srbije povrijedio se u susretu sa Kaljarijem, kad je sa bolnom grimasom na licu zatražio izmjenu. Kasniji pregledi utvrdili su da je povreda ozbiljne prirode, a poslije samo nekoliko dana zaključeno je da Vlahović mora na operaciju. Period oporavka koji se predviđa za Vlahovića je tri mjeseca.

Da je ovo veliki problem sa Lučana Spaletija govori i činjenica da je od dolaska novog trenera Vlahović napokon dobio veću minutažu.  

Bonus video: 

Pogledajte

02:31
Dušan Vlahović posle Letonije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Dušan Vlahović Juventus Serija A

