Potvrđene crne slutnje: Vlahović van terena tri mjeseca

Prve prognoze nisu dobre.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Dušan Vlahović povrijedio se u 30. minutu meča sa Kaljarijem i uz riječi "Mislim da sam se ozbiljno povrijedio" napustio teren. Sada su crne slutnje potvrđene, a prve prognoze nisu nimalo dobre.

Vlahović će van terena biti tri mjeseca, a njegov izostanak ozbiljan je udarac za Juventus.

Srpski fudbaler je na dobar način ušao u sezonu, zablistao je u Ligi šampiona, ali od njegovog posljednjeg gola je prošlo već mjesec dana, a sada će morati i na prinudnu pauzu.

Vlahović bi se tako na teren trebao vratiti tek početkom marta. Juventus u narednom mjesecu očekuju ključni mečevi protiv Napolija (7. decembar), Bolonje (14. decembar) i Rome (20. decembar) - tri potencijalno presudne utakmice u vrhu Serije A.