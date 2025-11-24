Mihajlović godinama trpio uvrede kao Vlahović, pa naučio cijelu Italiju pameti!

Ovo preživljava Dušan Vlahović godinama je trpio Siniša Mihajlović. Kao mlad je ćutao, a onda je odlučio da progovori.

Juventus je odigrao neriješeno sa Fiorentinom 1:1, a ovaj meč je ostao upamćen po još jednom skandaloznom vrijeđanju Dušana Vlahovića. Sada je već postalo uobilčajeno da mu navijači Fiorentine viču "ciganine".

To je uvreda koju Italijani koriste za ljude sa Balkana, najviše Srbe, a otkako je prešao u Juventus u mnogo navrata su mu to vikali. Sada je meč prekinut, pa nastavljen, a nije Dušan Vlahović prvi kome se ovo dešava.

U Italiji su Siniši Mihajloviću. koga su širom ove zemlje obožavali, redovno vikali istu stvar, godinama, a za raziku od mirnog i staloženog Vlahovića, on je nekoliko puta i uzvratio.

Sinišu napao policajac, on nije ćutao

Siniša Mihajlović je poslije osvajanja Lige šampiona sa Crvenom zvezdom otišao u Italiju i tamo je ostao do smrti. Igrao je za Romu, Sampdoriju, Lacio i Inter, a kao trener vodio je Bolonju, Kataniju, Fiorentinu, Sampdoriju, Milan i Torino.

Tokom igračke, kao i tokom trenerske karijere su ga redovno vrijeđali sa tribina, a 2019. godine je izbio skandal u kome su mediji u toj zemlji prvo napali Mihajlovića. Pred meč finala kuša Italije na kome je igrao Lacio sa Atalantom snimljen je u burnoj svađi. Podsjetite se toga:

Prvo su mediji pisali da je nasrnuo na navijača svog bivšeg kluba, a onda je morao sam Mihajlović da se oglasi i da kaže da neće da trpi uvrede. Zapravo ga je policajac nazvao "ciganinom".

"Uvrijedio me policajac. Već je sramota što se sa tribina tokom utakmice čuju povici "cigani". Nikada nisam čuo da je spiker zamolio da prestanu sa takvim skandiranjem, ali to neću da prihvatim od jednog policajca u uniformi. On treba da sprovodi red, a ne da napada i vrijeđa. Zato sam reagovao", rekao je Mihajlović za "Gazetu" i naglasio mu u mladosti uvrede nisu smetale.

"Kako starim postao sam pažljiviji i osjetljiviji. Umoran sam od ovakvih stavova, uvreda, potrebno je malo poštovanja. I onda kada se opet dese uvrede postajem onaj instiktivni dečko iz mladosti želim da se suočim sa nekim lice u lice", rekao je Miha.

Nešto ranije doživio je da kao trener Torina na gostovanju Krotoneu čuje iste uvrede upućene sebi sa tribina. Tada je očitao lekciju rasistima koji su ga napadali.

"To su neznalice. Ciganin ili Srbija, to je isto. Oni ne shvataju da ne vrijeđaju samo mene, nego čitav moj narod. Ne mogu da se borim sam, ne mogu tu ja ništa. Razumijem njihovu frustriranost, shvatam i da nisu obrazovani, ali zašto mi to ne kažu u lice?", izjavio je Siniša Mihajlović.

Na kraju su uvrede stale

Znao je redovno da "pecne" Italijane zbog ovakvog ponašanja Siniša, pa je tako na pitanje da li bi preuzeo Lacio nakon tog meča odgovorio: "U Italiji je u globalu dobro, na svakoj strani. Ako sam u Rimu, Milanu, Bolonji, Đenovi, meni je dobro. Po prirodi sam ciganin i svuda se osjećam lijepo u Italiji. Zemlja je prelijepa i svaki grad ima nešto posebno."

Kada je krenula njegova velika borba sa kancerom, konačno je cijela Italija stala iza njega. Morao je da prizna da nije navikao da ga niko ne napada.

"Ranije... Trebali su mi neprijatelji da bih napredovao. I sad mi trebaju. Ali, poslije svega kroz šta sam prošao, sada sam mali svetac. Sada me dnevno troje, četvoro ljudi zamoli da pošaljem neku poruku ohrabrenja njihovim najmilijima koji su bolesni. Dovode mi i djecu... A to me malo izluđuje! Uvek sam bio neko ko dijeli ljude, a sada ih ujedinjujem?!

Više mi niko ne zviždi, niko mi ne viče da sam crni Ciganin... Dobacuju za mnom: 'On je fenomenalan!'. Ne znam više s kim se borim!. Pokušao sam da vratim stari život. Pravim nove neprijatelje. Eto, na izborima sam glasao za Salvinija, izazvalo je to veliku buku. Jer, meni treba da imam nekog protiv sebe. Jednog dana to su TV stanice, drugog sudije, trećeg novinari... I, sad mogu da kažem da sam se konačno vratio. Ne želim da budem samo dobrica. Jer, kada imam nekog naspram sebe, probudi se u meni neka snaga... A i zabavnije je", našalio se Mihajlović.