"Znajte, ništa neće ostati iza mene": Obukao Armani odijelo i ubijedio Sinišu Mihaljovića, umro u strašnim dugovima

Sven-Goran Erikson bio je slavni švedski trener, veoma zaslužan za razvoj karijere Siniše Mihajlovića. Preminuo je u ogromnim dugovima, koji duže od godinu dana proganjaju njegove najbliže.

Izvor: Supakit Wisetanuphong/Shutterstock

Legendarni švedski fudbalski trener Sven-Goran Erikson preminuo je u avgustu prošle godine u trenutku u kojem je imao ogromne poreske dugove. Sa njima se njegova porodica i dalje bori.

Njegovi najbliži prinuđeni su da prodaju njegov bajkoviti dom u Švedskoj da bi "pokrili" dug koji je u trenutku njegove smrti iznosio više od devet miliona evra. Ta skupocjena porodična kuća nalazi se u Torsbiju u njegovoj rodnoj Švedskoj, u kojoj je i preminuo u 77. godini od raka pankreasa. Vila je smještena na obali jezera Friken na zapadu Švedske i sastoji se od sedam spavaćih soba.

Eriksonova porodica sada prodaje suvenire i stvari koje su mu bile vrijedne, korisne i koje je upotrebljavao tokom velike karijere. Između ostalog, na prodaju je i Armani odijelo koje je nosio na Svjetskom prvenstvu 2006. godine kao selektor Engleske, sa sačuvanom ceduljom u džepu.

Prema pisanju engleskog "Sana", porodica je oglasila kuću za iznos od 2,2 miliona evra, ali je potom morala da snizi cijenu za skoro pola miliona, da bi na taj način privukla kupce. Dom legendarnog trenera Lacija, Sampdorije i selektora reprezentacije Engleske kupila je jedna poslovna žena za, nezvanično, iznos od 1,4 miliona evra, što je i dalje daleko ispod realne tržišne cijene.

I to nije sve, već je gubitak porodice Erikson još veći ako se uzme u obzir da je kuću i imanje 2002. godine kao selektor Engleske platio 4,5 miliona funti, što bi danas bilo približno iznosu od čak 7,1 milion evra. Zato bi grubom računicom mogli reći da je porodica Erikson na kući izgubila više od 5,5 miliona evra.

I to nije sve što je slavni trener izgubio.

Saradnik ga pokrao za deset miliona

Izvor: Marc Aspland / News Licensing / Profimedia

Veliki Eriksonovi problemi postali su javni nedugo nakon njegove smrti. Prema zvaničnim podacima nadležnih u Švedskoj, u trenutku smrti dugovao je oko 8,6 miliona funti, a njegova imovina bila je procijenjena na oko šest miliona evra.

Švedski list "Goteborgs-Posten" objavio je da su poreznici u toj zemlji otkrili manjak od 4,6 miliona evra. Dio tog duga odnosi se na neplaćene poreze u Ujedinjenim Kraljevstvu, a njegove finansijske muke postale su drastično pogoršane kada ga je prevario finansijski savjetnik Samir Kan. On je 2011. godine napravio skandal kada je morao pred sud jer je utvrđeno da je prokockao Eriksonovo bogatstvo u iznosu od 10 miliona funti na neuspješne poslove sa nekretninama.

"Nisam se zanimao za detalje: ako bi on (Samir Kan, prim. novin.) rekao da je investicija sigurna, vjerovao bih mu. Nisam ni čitao dugačke ugovore. Ponekad bi mi samo poslao jednu stranicu faksa da potpišem. Istina je da me novac nikada nije zanimao. Ni najmanje. Dovoljno je reći da je Samir to brzo shvatio", rekao je Erikson u jednom intervjuu iz 2013. godine.

Šta je ostalo porodici? Vila i veliki dugovi

Advokat porodice Anders Runberjer kazao je da niko od Eriksonovih najbližih nije bio iznenađen teškom finansijskom situacijom poslije njegove smrti.

"To nije nikakvo iznenađenje za one koji su bili upućeni. To se očekivalo. Sven je čak rekao: 'Neću ostaviti nikakav novac iza sebe.' I tako je i bilo. U pozadini velikih dugova nalazi se dug prema britanskim poreskim vlastima. Da nije bilo toga, ne bi bilo nikakve opasnosti", rekao je on za portal "Ekspresen".

Sven Goran Erikson je testamentom prepisao svoju imovinu djeci, Lini i Johanu, koje je dobio u braku suprugom An-Kristin Peterson, sa kojom je bio od 1977. do 1994. Potom je imao veze sa italijansko-američkom advokaticom Nensi Delolijo, TV prezenterkom Ulrikom Jonson, sa sekretaricom Farijom Alam...

Izvor: CHRISTINE OLSSON / AFP / Profimedia

Preminuo je u periodu u kojem je bio u ljubavi sa partnerkom Janiset (na slici), kojoj je testamentom ostavio oko 730.000 funti pod uslovom da njegova zaostavština vrijedi više od 7,3 miliona (dakle, 10 puta više od toga).

Predvidio je i da dio tog novca namijeni za školovanje sina svoje partnerke. Uz to, imao je i namjeru da stavi dio novca i svom bratu, Lars-Eriku Eriksonu, u znak zahvalnosti za to što je pažljivo brinuo o njihovim roditeljima.

Kako je Siniši Mihajloviću promijenio karijeru

Izvor: PAOLO COCCO / AFP / Profimedia

Devedesetih je Šveđanin sarađivao u Sampdoriji sa slavnim Srbinom Sinišom Mihajlovićem i uspio da ga ubijedi da sa pozicije lijevog krila pređe u odbranu. Nije to bilo lako, jer je kao "jedanaestica" već postao šampion Evrope sa Crvenom zvezdom i jedna od najvećih zvijezda Serije A.

"Doveo sam Mihajlovića iz Sampdorije u Lacio i uvijek sam mu govorio: 'Siniša, ti nisi krilo, ti si defanzivac.' Odgovarao mi je 'Ne, ne, ja sam krilo ili drugi napadač.' Ipak, poslije određenog vremena uspio sam da ga ubijedim da igra kao centralni defanzivac. I postao je jedan od najboljih na svijetu. Ako pričamo o vještini defanzivaca sa loptom, on je bio najbolja lijeva noga na svijetu", kazao je Šveđanin, koji je u Lacio doveo i Dejana Stankovića iz Crvene zvezde u tadašnju rimsku imperiju, moćni Lacio.

"Bo sam glup"

Izvor: - / LaPresse / Profimedia

Na kraju, teško bolestan, Sven Erikson nije imao mnogo kajanja. Živio je lijep život i uživao u fudbalu i u stvarima koje je volio, kao i kraj ljudi koji su mu bili dragi. A, kada je novac u pitanju...

"Nikada me nije zanimao novac - nikada se nisam brinuo o njemu i vjerovao sam ljudima da će to raditi umjesto mene. Bio sam glup što nisam kontrolisao kuda novac ide. To sam shvatio tek kada više nisam imao keša! Još uvijek ne znam koliko imam na računu", rekao je Erikson kroz osmijeh.

Smrti se nije plašio. Ili bolje reći - nije razmišljao previše o njoj.

"Za sada sam zdravo-bolestan čovjek. Da li se plašim smrti? Bila bi laž da kažem da se ne plašim. Nekada vam misli o tome prođu kroz glavu, ali pokušavam da ne razmišljam o tome", kazao je Šveđanin u intervjuu "Gardijanu", objavljenom nekoliko nedjelja pre smrti.