Smrt Svena Gorana Eriksona otkrila mračnu tajnu

Poslije duge i teške borbe sa rakom legendarni Sven Goran Erikson preminuo je prošle godine u avgustu od posljedica kancera pankreasa, a sada je objavljeno da je preminuo u ogromnim dugovima. Iako je imao nevjerovatnu trnersku karijeru u kojoj je vodio najveće klubove i uzeo je mnogo novca, kada je preminuo sa dugom od preko 10.000.000 evra.

Sven Goran Erikson je u igračkoj karijeri bio prosječan desni bek koji je nastupao za male švedske klubove, a onda je vodeći Geteborg od 1979. do 1982. godine postao veliko ime. On je ovaj klub doveo do titule u Kupu Uefa što u nikada nisu zaboravili. Nakon toga je vodio Benfiku sa kojom je redovno uzimao titule, a stigao je i do finala Lige šampiona i Kupa UEFA.

Preuzeo je zatim Romu i Sampdorjua sa Lacijom je osvojio Seriju A 2000. godine u timu sa Dejanom Stankovićem i Sinišom Mihajlovićem. Upravo je on i doveo Mihajlovića u Lacio pošto ga je vodio u Đenovi. Vodio je i Foriorentinu, a nakon Lacija je bio selektor Engleske, pa prvi trener Mančester sitija u novoj eri kluba sa bogatim vlasnicima. Vodio je i Obalu Slonovače i Meksiko, bio trener Lestera i nekoliko kineskih klubova, a završio je karijeru kao selektor Filipina 2019. godine.

Kako je završio u dugovima?

Zaradio je mnogo novca tokom karijere Erikson, ali sada je objavljeno da iako je imao preko 4.000.000 evra u imovini, ipak je u ogromnim dugovima. Kako javljaju švedske vlasti najviše je dugovao za porez Velikoj Britaniji, čak 8.000.000 evra. Njegovi problemi su počeli davne 2011. godine kada je izgubio prkeo 12.000.000 evra u jednoj piramidalnoj šemi. Tužio je svog finansijskog savjetnika Samira Kana kome je povjerio kompletno bogatstvo i koji ga je uvalio u probleme.

"Nisam bio zainteresovan za detalje. Ako bi on rekao da je investicija dobro, ja sam mu vjerovao. Nisam čak ni čitao ugovore. Nekada bi mi samo poslao neki ugovor da potpišem. Istina je da nikada nisam mario za novac, nomalo. Suvišno je reći da je Samir to shvatio jako brzo", rekao je 2013. godine Sven Goran Eriksen. Sada je navodno cijela njegova imovna na prodaju.

Najpoznatiji švedski trener svih vremena objavio je 2024. godine u januaruda ima rak pankreasa i da mu je ostalo najviše godinu dana života. U martu iste godine ga je Liverpul klub za koji je cijeli život navijao, doveo na jedan meč legendi i dozvolio mu da bude trener legendi Liverpula, pošto je istakao da mu je bila ogromna želja da vodi "redse" Preminuo je u svom domu 26. avgusta sa 76 godina.

Otišao sa osmijehom na licu

"Imao sam dobar život. Mislim da se svi plašimo dana kada ćemo umrijeti, ali poenta života je i smrt. Morate da naučite da je prihvatite. Nadam se da će na kraju ljudi reći da sam bio dobar čovjek, mada neće to svi govoriti. Nadam se da će me pamtiti kao pozitivnog čovjeka koji je pokušavao da uradi najviše moguće. Nemojte me žaliti, smiješite se. Hvala vam na svemu. Hvala trenerima, igračima, publici, bilo je fantastično. Pazite se i čuvajte. Živite. Zbogom", rekao je pred smrt Sven Goran Erikson.