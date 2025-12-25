Dolazi da sredi haos: Miodrag "Grof" Božović novi trener Budućnosti

Bivši strateg Crvene zvezde preuzeo je Podgoričane, koji se nalaze u krizi.

Bivši fudbaler i trener FK Crvena zvezda Miodrag "Grof" Božović (57) novi je trener FK Budućnost iz Podgorice. Vraća se u svoj matični klub 19 godina nakon što je shedo na njegovoj klupi, a zajedno sa njim dolazi i Nenad Maslovar na mkesto sportskog direktora.

Božović je osamdesetih i početkom devedesetih igrao za Budućnost i iz njenih redova otišao u Zvezdu 1992. Trenersku karijeru započeo je u Beogradu, ali je vodio i Budućnost u sezoni 2006/07. Sada se vraća u trenutku u kojem Podgoričani stoje veoma loše, na sedmoj su poziciji tabele i konstantno mijenjaju trenere od početka sezone.

Junske pripreme za učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona na mjestu trenera započeo je Ivan Brnović, koji je prethodno osvojio titulu sa Budućnošću. Poslije njega ekipu je preuzeo Nenad Lalatović, ali je izdržao samo do sredine avgusta, poslije čega je tim vodio Ivan Delić - samo privremeno.

Ekipu je potom uzeo Dejan Vukićević, u septembru potpisao ugovor do 2027, ali rezultatski neuspheh bio je razlog za još jedan rastanak. Tako će Podgoričane ove zime preuzeti peti trener, nakon turbulentne jeseni u svlačionici, u kojoj je Vukićević u novembru odstranio nekoliko iskusnih igrača, "senatora", optuživši ih za niz privilegija u timu. Oni su mu prethodnih dana javno poslali poruku nakon što je dobio otkaz, a Budućnost je poslije toga apelovala na sve da prestanu da se javno prepucavaju.

"Uprava FK Budućnost obavještava javnost da učestali medijski istupi pojedinaca povezanih sa klubom, koji prerastaju u lična prepucavanja i iznošenje unutrašnjih pitanja kluba, nisu u skladu sa vrijednostima i principima FK Budućnost", saopštili su Podgoričani i najavili kazne za angažovane u klubu koji nastave.

U takvoj situaciji, tandem Božović - Maslovar preuzeo je na sebe oporavak posrnulog kluba. Očekuje se da bude predstavljen u ponedjeljak.

Božović je posljednji trenerski posao imao u Iranu, gdje je vodio dva tima, Esteglal Kuzestan i Esteglal, u kojem je sada trener bivši trener Zvezde Rikardo Sa Pinto. "Grof" je prethodno godinama radio u Rusiji, u Arsenalu iz Tule, Krila Sovjetovu i u Nefčiju u Azerbejdžanu, a dubok trag ostavio je tom dijelu svijeta i prije šampionske epizode u Zvezdi od 2015. do 2017. U Rusiji je vodio i Lokomotivu iz Moskve, Rostov, Amkar, Dinamo Moskvu, FK Moskvu...

