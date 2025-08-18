logo
Nenad Lalatović podnio ostavku: Nije mogao više da izdrži u Crnoj Gori

Nenad Lalatović podnio ostavku: Nije mogao više da izdrži u Crnoj Gori

Autor Milutin Vujičić
0

Srpski trener Nenad Lalatović ekspresno napustio crnogorski fudbal u kome se nije snašao.

Nenad Lalatović podnio ostavku u Budućnosti Izvor: R.R./ATAIMAGES

Srpski trener Nenad Lalatović napustio je Budućnost iz Podgorice pošto je večeras podnio ostavku, prenosi "Pobjeda".

Razlog za odlazak je poraz od Arsenala iz Tivta poslije kog je Lalatović odlučio da napusti crnogorski fudbal u kome se nije snašao ovog ljeta, iako je stigao kao veliko pojačanje u Podgoricu.

Lalatović je samo šest utakmica vodio Budućnost i u tom periodu ostvario je samo jednu pobjedu, ističući u više navrata da mu je jedno obećano kada je dolazio, a da je sasvim drugo zatekao pošto je u klubu opšti haos.

Interesantno je da je utakmica protiv Arsenala počela još u nedjelju, međutim prekinuta je pri rezultatu 0:0 kada je nestala struja na stadionu, da bi danas bila nastavljena i završena je porazom šampiona Crne Gore. Jedini gol na meču djelo je Galića, koji je savladao sopstvenog golmana, što nije prvi put da se dešava Podgoričanima ove sezone.

Prethodno je Budućnost pobijedila jedino Jezero u prvom kolu (2:1), dok je izgubila derbi od Sutjeske i bila je neuspješna i u Evropi. Prvo je jermenska Noa zaustavila Lalatovićev tim u kvalifikacija za Ligu šampiona, pa malteški Milsami u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Vidjećemo da li ovaj novi poraz znači povratak Lalatovića u srpski fudbal, gdje je posljednje vodio Vojvodinu...

Tagovi

Nenad Lalatović FK Budućnost Podgorica fudbal

