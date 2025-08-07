logo
Nenadu Lalatoviću zabranjeno da vodi Budućnost u derbiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Disciplinska komisija FSCG u saopštenju potvrdila da Nenad Lalatović neće biti na klupi Budućnosti protiv Sutjeske.

nenad lalatovic suspendovan za mec buducnost sutjeska Izvor: MN PRESS

Srpski trener Nenad Lalatović propustiće najveći crnogorski derbi između Budućnosti i Sutjeske koji je na programu u 2. kolu tamošnjeg šampionata. Razlog je crveni karton koji je dobio na utakmici protiv Jezera kada je udaljen sa terena nakon verbalnog okršaja sa glavnim sudijom.

To mu je bio debi pred domaćim navijačima u prvenstvu, da bi na kraju ispraćen sa terena zvižducima. Ipak, Budućnost je uspjela da zabilježi tri boda pošto je pobijedila sa 2:1.

Nenad Lalatović
Izvor: MN PRESS

 "Shodno članu 58 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Lalatović Nenadu - šefu stručnog štaba FK Budućnost izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na jednoj utakmici zbog isključenja na utakmici 1. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK Jezero - FK Budućnost i nema pravo obavljanja funkcija u 2. kolu Meridianbet 1.CFL. Disciplinska mjera zabrana obavljanja funkcija obuhvata zabranu obavljanja funkcija na zvaničnim utakmicama (ulazak u svlačionice tokom utakmice i pristup restriktivnom prostoru za vreme utakmice, a shodno odredbi člana 31 Disciplinskog pravilnika FSCG). FK Budućnost je odgovoran za sprovođenje izrečene disciplinske mjere zabrana obavljanja funkcija", navodi se u saopštenju Disciplinske komisije FSCG.

Podsjetimo, crnogorski šampion je eliminisan iz Evrope već na samom startu kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto ih je eliminisao moldavski Milsami.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Nenad Lalatović izjava dok mu viču "Lalate, odlazi"
Izvor: Arenasport/printscreen
Izvor: Arenasport/printscreen

(MONDO)

Tagovi

Nenad Lalatović fudbal FK Budućnost Podgorica

